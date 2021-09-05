На видео попало, как в Константиновке полицейские стащили урну на автомойке

Сотрудники полиции стащили урну для мусор, которая стояла возле автомойки.

При этом правоохранители попали на видео, которое тут же разлетелось по соцсетям. Инцидент произошел в Константиновке Донецкой области.

На опубликованном ролике можно рассмотреть, что сотрудники Управления полиции охраны, очевидно после мытья служебного автомобиля, протирают его тряпкой. Внезапно один из них, осмотревшись по сторонам" берет стоящую рядом урну и погружает ее на заднее сидение машины. Второй правоохранитель никак не реагирует на действия напарника и продолжает елозить тряпкой по авто.

Зачем полицейским понадобилась урна - осталось за кадром.