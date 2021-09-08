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События Сегодня, 17:5060
Уйдут ли школы на дистанционку из-за провала вакцинации учителей

В ближайшее время Украина может перейти в желтую зону карантина. Для этого Кабмин должен утвердить новый порядок карантина и в течение 7 дней после этого вся страна станет "желтой".

Это значит, что школы, где от коронавируса привиты менее 80% учителей, уйдут на удаленку в первый же месяц нового учебного года.

Разбирались, сколько школ продолжат работать в привычном режиме, почему планы по вакцинации учителей во многих регионах не дотягивают до планки Минздрава и какие послабления в связи с этим готовят в министерстве.

В западных областях готовятся к удаленке

По состоянию на эту неделю в Ивано-Франковской области прививки от коронавируса сделали меньше трети учителей - 29%. То есть если введут желтую зону карантина, то школам области в свей массе придется перейти на дистанционную форму обучения. Исключение сделают для отдельных учебных заведений, где план по вакцинации выполнили, но это капля в море.

"На сегодня в области провакцинировано 29% учителей. 15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%, то есть 15 школ Прикарпатья будут учиться в обычном режиме ", - сообщила председатель Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук.

Не помогли даже обещания премий учителям - одна тысяча гривен за прививку.

Кроме того, постановление Кабмина о том, что в желтой зоне карантина очно будут работать только школы, где привиты 80% сотрудников, вышло только в конце июля. То есть времени для выполнения этого требования было немного, ем более, что большинство педагогов были в отпусках.

Среди учителей и родителей школьников нарастают протестные настроения. 

"У нас учителя пока не очень спешат прививаться. Одни считают, что это добровольное дело каждого и принуждать к этому нельзя. Другие - переболели и считают, что защищены, или же вообще против вакцин по религиозным соображениям, третьи уверены, что это "чипирование". Еще кто-то уверен, что учителей хотят сделать подопытными кроликами. Еще ходят слухи, что нашему правительству нужно быстро сбыть вакцины и отчитаться о быстрой вакцинации, и они решили сделать это за счет учителей. В нашем лицее от силы полтора десятка учителей привились из более чем полусотни. По закону директор не может не допустить учителя к работе в случае, если он не согласился вакцинироваться - прививка от коронавируса не является внесена в перечень обязательных", - рассказала нам учительница одного из франковских лицеев Галина Николаевна.  

По словам директора департамента образования Ивано-Франковской области Игоря Максимчука, в некоторых селах Франковской области даже медики агитируют педагогов не вакцинироваться.

Также Максимчук считает, что частично проблема была технической - некоторые не вакцинировались, потому что не было вакцины.

Среди франковчан, недовольных перспективой возвращения дистанционки, уже звучат призывы срезать учителям половину зарплаты, пока они не сделают прививку и не вернется очное обучение.

"Или если не хотят вакцинироваться, пусть раз в неделю делают ПЦР за своей счет. А то не думают о детях", - предлагает франковчанка Мирослава Пидгирняк. 

"Пусть очно работают только вакцинированные учителя, получают надбавку к зарплате. Учителя пусть получают зарплату в соответствии со своей нагрузкой, которая, догадываюсь, при дистанционной форме обучения, несколько меньше. Считаю несправедливым то, что вакцинированное население города должно снова страдать из-за безответственности и недалекости антивакцинаторив и паникеров. Данное предложение было вынесено как альтернатива локдауну для школ, где провакцинировано менее 80% педагогов. В школе, где учится мой сын, по последним данным только около 50% педагогов провакцинировано. При условии внедрения желтой зоны и карантина, ему "светит" дистанционка. Что несправедливо, ведь решение не прививаться приняли другие люди, почему оно должно сказываться на моей семьи", - написала в Facebook в обращении к франковскому мэру местная жительница Наталья Луканьюк.

Есть версия, что не прививаются учителя, которые могут заработать больше на удаленке.

"Некоторые считают, что лучше дома им сидеть и получать зарплату в полном объеме плюс куча времени для частных уроков по 300 грн в час. А действенного механизма заставить учителей вакцинироваться нет", - анонимно сказал нам сотрудник сферы образования Франковщины. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах на западе.

В распоряжении управлении образования и науки Тернопольской области говорится, что с понедельника, 13 сентября,  после перехода в желтую зону у школ будет три варианта работы:

  • работать как прежде, если 80% сотрудников вакцинировались от Covid-19;
  • делать учителям ПЦР-тест каждую неделю;
  • перейти на дистанционное обучение (при этом зарплата учителей сократится на треть).

Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль на этой неделе заявил, что в Ровно ни одно из 106 учебных заведений не может похвастаться показателем 80% вакцинированных от коронавируса сотрудников.

Более 80% педагогов вакцинировались только в 46 образовательных учреждениях Ровенской области. В 178 учреждениях вакцинации от ковид 60-80%, в 406 - 30-60%.

Низкая вакцинация на севере и юге

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий уже предупредил, что из-за низких показателей вакцинации с момента перехода в желтую зону большинство школ в области могут быть закрыты.

На весь Чернигов требованиям желтой зоны соответствуют только два учебных заведения. Об этом говорилось на расширенном совещание горсовета на этой неделе.

В Николаевской ОГА на это неделе сообщили, что в большинстве школ области от коронавируса привиты чуть более 20% сотрудников, а в некоторых населенных пунктах - менее 5%

Высокий уровень вакцинации наблюдается в основном в учреждениях областного подчинения. В основном, это интернатные учреждения. Например, санаторная школа-интернат № 4 привиты (80,6%), Вознесенская специальная школа ( привиты 84,3%).

В Одессе требованиям желтой зоны на этой неделе соответствовали 17 общеобразовательных заведений из 101-го. В Одесской области - двадцать одно. Чтобы ускорить процесс вакцинации в Одессе уже заявили, что в школы будут выезжать мобильные бригады, которые будут прививать изъявивших желание педагогов вне очереди.

Что в остальной Украине?

По данным Министерства образования, лучшие показатели по вакцинации в Киевской области, где в целом полностью вакцинированы более 50% работников школ.

Если брать статистику по Украине, то в МОН сообщили, что полностью завершили вакцинацию 31% сотрудников школ, хотя бы одной дозой привились 58%.

Перейдет ли Украина в желтую зону карантина, станет известно после заседания специальной комиссии 10 сентября.

Пока же в Минздраве заявили о том, что пересматривают требования к работе школ на желтом и оранжевом уровнях. Если раньше заявляли, что очно будут работать школы с 80% полностью привитых сотрудников, теперь рассматривается возможность продолжить работу заведений, где хотя бы первой дозой привиты эти 80%. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"К сожалению, педагоги прививаются довольно медленными темпами. Поэтому сейчас мы будем предлагать эту норму немного облегчить. И это облегчение будет заключаться в том, что в желтой и оранжевой зонах мы будем считать 80% даже от первой дозы вакцины. Этого будет достаточно, чтобы школа работала", - сказал Кузин.

Что касается красной зоны, там требование 80% привитых двумя дозами хотят сохранить.

Вакцинация под угрозой увольнения

Тем временем, пока идет кампания по вакцинации в школах, некоторые учителя вынуждены с боем доказывать свое право не прививаться, иначе им угрожают увольнением.

О таком случае 10 сентября сообщили на сайте Управления гоструда в Полтавской области. Там рассказали историю учительницы с 32-летним стажем. Перед началом учебного года директор ее школы собрал учителей и сообщил, что за три дня все должны пройти вакцинацию от Covid-19, иначе сначала их отстранят от работы, а затем уволят.

Учительница решила перед вакцинацией проконсультироваться с семейным врачом, поскольку у нее были хронические заболевания. Однако услышав это, директор заявил, что это он будет решать, кому нужно вакцинироваться в школе, в противном случае несогласные могут писать заявление на увольнение.

В отделе Гоструда, куда обратилась учительница, ей заявили, что принудительная вакцинация в Украине отсутствует, а такое основание для увольнения, как отказ от вакцинации, в украинском законодательстве отсутствует. Поэтому попытки директора уволить работника или заставить его написать заявление об увольнении являются нарушением законодательства о труде.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, учителя, школы, 7dniv, 7dnivinfo  
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