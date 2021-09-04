Дарта Вейдера НАПК вызвало на ковер

Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило 16 человек для объяснений о возможных нарушениях требований законов "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине". В списке приглашенных значится глава блока имени себя Дарт Вейдер.

Сообщение об этом пресс-служба ведомства опубликовала 10 сентября в Фейсбуке.

Дарта Вейдера пригласили для беседы вместе с еще двумя людьми (руководителем ООО "Аншлаг" Олегом Ковалевским и членом "Демократического топора" Игорем Щедриным) "из-за невыполнения законных требований НАПК". Его ждут в агентстве 14 сентября.

В связи с указанием недостоверных сведений в декларации в НАПК ждут следующих людей:

Виктора Петровского, заведующего сектором государственного рыночного надзора - старшего государственного инспектора по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Карпатского округа;

Елену Симоненко, бывшую заместительницу министра здравоохранения;

Олега Ющенко, бывшего зама министра инфраструктуры Украины.

В связи с несвоевременным представлением декларации приглашены:

Василий Клименко, бывший председатель Маньковской райгосадминистрации Черкасской области;

Руслан Мищенко, бывший следователь Территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве;

Дмитрий Синцеров, бывший начальник отдела прокуратуры Херсонской области;

Марина Лысенко, бывшая заведующая сектором Главного управления Гоструда в Харьковской области.

Также из-за нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в НАПК позвали Ирину Кравченко, бывшую руководительницу Черновицкой областной прокуратуры.

Наконец, для выяснения обстоятельств возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности приглашаются руководители политических партий и распорядитель избирательного фонда: