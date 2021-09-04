Дарта Вейдера НАПК вызвало на ковер

Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило 16 человек для объяснений о возможных нарушениях требований законов "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине". В списке приглашенных значится глава блока имени себя Дарт Вейдер.
Сообщение об этом пресс-служба ведомства опубликовала 10 сентября в Фейсбуке.
Дарта Вейдера пригласили для беседы вместе с еще двумя людьми (руководителем ООО "Аншлаг" Олегом Ковалевским и членом "Демократического топора" Игорем Щедриным) "из-за невыполнения законных требований НАПК". Его ждут в агентстве 14 сентября.
В связи с указанием недостоверных сведений в декларации в НАПК ждут следующих людей:
- Виктора Петровского, заведующего сектором государственного рыночного надзора - старшего государственного инспектора по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Карпатского округа;
- Елену Симоненко, бывшую заместительницу министра здравоохранения;
- Олега Ющенко, бывшего зама министра инфраструктуры Украины.
В связи с несвоевременным представлением декларации приглашены:
- Василий Клименко, бывший председатель Маньковской райгосадминистрации Черкасской области;
- Руслан Мищенко, бывший следователь Территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве;
- Дмитрий Синцеров, бывший начальник отдела прокуратуры Херсонской области;
- Марина Лысенко, бывшая заведующая сектором Главного управления Гоструда в Харьковской области.
Также из-за нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в НАПК позвали Ирину Кравченко, бывшую руководительницу Черновицкой областной прокуратуры.
Наконец, для выяснения обстоятельств возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности приглашаются руководители политических партий и распорядитель избирательного фонда:
- Геннадий Чекита ("Николаевцы");
- Михаил Поситко (распорядитель средств текущего счета избирательного фонда кандидата на должность Каменец-Подольского городского главы Поситко М.В.);
- Вадим Подгородинский ("Украинская морская партия Сергея Кивалова");
- Сергей Суханов ("Партия Сергея Суханова");
- Дмитрий Вершинин ("Демократы (Демократическая партия)").