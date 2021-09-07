О прекращении работы в случае, если они не вакцинируют сотрудников предупредили арендаторов в ТРЦ Киева

Арендаторов киевских торговых центров предупреждают о необходимости вакцинации персонала.

В случае отсутствия вакцинации во время карантина работа торговых точек будет закрыта, а аренду все равно платить придется.

В частности, такое письмо разослала арендаторам администрация "Оушен Плазы".

Документ находится в распоряжении "Страны".

Руководство торгового центра сообщает о скором ужесточении карантинных ограничений и не исключает, что они не будут применяться к торговым точкам с вакцинированным персоналом. В связи с этим арендаторов предупреждают о том, что если им придется закрыться из-за недостаточного количества вакцинированных сотрудников, то арендную плату все равно придется платить.

"Ограничение работы помещений по причине отсутствия в Арендатора вакцинированного персонала, в случае ужесточения карантинных мер, нельзя считать обстоятельством, не зависящим от воли Арендатора и/или таким обстоятельством, за которое Арендатор не отвечает; соответственно нельзя также считать основанием для освобождения от уплаты арендной платы и иных платежей по Договору аренды на весь период такого возможного ужесточения карантинных, ограничительных мер", - предупредили арендаторов в "Оушен Плазе".

Там призывают заблаговременно принять меры для вакцинации персонала и предоставить до 16 сентября информацию о количестве вакцинированных сотрудников. А также дальнейшие планы по вакцинации персонала.