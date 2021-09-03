В африканском Камеруне выпал снег и ударил град

В африканском Камеруне выпал град со снегом. Непогода накрыла западную часть страны. В населенных пунктах Бана и Баку толщина снежного покрова составила примерно 0,05 миллиметра.
По словам мэра Баны Жана-Батист Санга, это явление связано с изменением климата. Об этом сообщает телерадиовещательная компания CRTV.
После выпадения снега и града, оказались пробиты крыши нескольких домов, движение транспорта приостановлено, а ряду плантаций нанесен ущерб.
Министр-делегат юстиции Жан де Дье Момо назвал снег "проклятьем", которое "разрушит сельское хозяйство".