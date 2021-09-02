НБУ выпустил коллекционный набор "Монеты Украины - 2021" в честь юбилея гривни

В сентябре 1996 года, 25 лет назад, в обращение вошла новая украинская валюта - гривня. В честь юбилея Национальный банк Украины выпустил коллекционный набор "Монеты Украины - 2021".

Об этом сообщил в Фейсбуке глава НБУ Кирилл Шевченко.

По словам Шевченко, в набор "Монеты Украины - 2021" входят:

памятная медаль, посвященная 25-летию денежной реформы в Украине;

разменные монеты номиналами 10 и 50 копеек;

оборотные монеты номиналами 1, 2, 5, 10 гривен.

Шевченко также привел любопытную статистику. По его данным, почти 40% от всего количества монет в обращении приходится на номиналы 10 и 50 копеек. То есть сегодня в обращении каждая третья монета - это 10 копеек, а каждая десятая - 50 копеек.

Монет же номиналами 1, 2, 5, 10 гривен примерно 10% от общего количества в обращении. Со временем их будет становиться все больше.