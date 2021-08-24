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События Сегодня, 10:3758
После требований провести судебную реформу, Польша пригрозила Евросоюзу выходом

Польша направила руководству Европейского союза предупреждение о выходе из сообщества.

Это произошло после того, как ЕС приказал стране провести судебную реформу или уплатить гигантский штраф.

Об этом пишет издание DailyMail.

Представитель консервативной националистической правящей партии Польши "Право и справедливость" Рышард Терлецкий  заявил 9 сентября, что "придется искать радикальные решения" в противостоянии с ЕС: брать пример с Великобритании, покинувшей сообщество.

Выступая на экономическом форуме в Польше, Терлецкий сказал, что партия хотела бы остаться в ЕС и поддерживать сотрудничество, но ЕС "должен быть приемлемым для нас".

"Если дела пойдут так и дальше, нам придется искать радикальные решения. Британцы показали, что диктатура брюссельской бюрократии им не подходит, развернулись и ушли", - сказал он, имея в виду Brexit.

Его реакция вызвана уведомлением Европейской комиссии о том, что она обратилась в суд ЕС с просьбой наложить ежедневные штрафы на Польшу в размере миллиона евро в день за ее судебную реформу и создание Дисциплинарной палаты судей, которая, по мнению Брюсселя, подрывает независимость судебной системы, усиливают контроль правящей партии над судами и нарушает законы ЕС. В ЕС требуют откатить эту реформу назад и прекратить деятельность палаты.

Комиссар ЕС по юстиции вдобавок предложил удерживать средства для страны на восстановление после коронавируса (а это 36 миллиардов евро) до тех пор, пока Польша не внедрит угодную ЕС судебную реформу и не ликвидирует палату.

Несмотря на обещание Варшавы расформировать палату в ближайшие месяцы, ЕС заявил, что Польша "не приняла всех необходимых мер".

В ответ на предупреждение Терлецкого польская оппозиция, в частности бывший президент Европейского совета Дональд Туск, который сейчас является лидером польской оппозиционной партии "Гражданская платформа", обвинила правящую партию в том, что та ставит под угрозу членство Польши в ЕС.

На фоне этой шумихи Терлецкий написал в Твиттере, что не поддерживает выход из блока, отметив: "Польша была, есть и будет членом ЕС".

Несмотря на давние споры между польскими властями и ЕС, опросы показывают, что подавляющее большинство поляков выступают за членство в блоке.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, Польша, 7dniv, 7dnivinfo  
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