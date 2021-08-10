 

В Москве арбузом отравились пять человек, двоих спасти не удалось

События Сегодня, 11:4256
В Москве арбузом отравились пять человек, двоих спасти не удалось

В пятницу вечером в Москве медики диагностировали смерть 15-летней девочки и ее бабушки после того, как вся семья съела арбуз.

Еще троих человек, употреблявших ягоду, врачам пришлось госпитализировать, передает Telegram-канал Baza.

Так, арбуз употребляла 15-летняя девочка, ее мать и бабушка. Сперва также появилась информация о том, что плохо стало и отцу семейства, но потом выяснилось, что женщина разведена, а мужчина в этот момент находился в другом месте.

"На следующий день у матери, бабушки и 15-летней девочки началась обильная рвота. Домой вызвали скорую, но медики госпитализировать больных не стали, потому что списали всё на обычное отравление", - говорится в сообщении.

К вечеру, утверждают журналисты, состояние всех трех стало хуже, поэтому врачей вызвали повторно. Семью госпитализировали.

"Пенсионерка умерла вчера вечером, сегодня утром скончалась и девочка. Здоровье мамы удалось стабилизировать", - добавили журналисты.

В то же время представители магазина "Магнит" обещают проверить все партии арбузов, доставленные в московский регион. Представитель компании рассказал, что плановая проверка ягод была на прошлой неделе. Результат показал, что состояние продукта соответствует нормам.

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Теги: news, новости, Украина, отравление, 7dniv, 7dnivinfo  
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