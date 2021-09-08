Как Безуглая признала спецоперацию по "вагнеровцам" и "закопала" Офис президента

Сегодня Офис президента пошел в контратаку по теме "вагнеровцев". И устами нардепа Марьяны Безуглой озвучил свою версию событий июля-августа 2020 года - когда в Беларусь выманили участников ЧВК "Вагнер", воевавших на Донбассе.

На днях об этой истории выпустила фильм американская CNN. Там говорилось, что украинская разведка планировала через Минск доставить россиян в Киев - посадив самолет, которым они полетели бы в Турцию. Но что-то пошло не так, и "вагнеровцев" захватили белорусы. Позже вернув их в Россию.

Таким образом одно из крупнейших западных СМИ частично подыграло противникам Зеленского, которые говорят, что именно Банковая сорвала спецоперацию. Существование которой украинские власти вообще официально отрицали.

Но после сюжета CNN отрицать стало практически невозможно. Кроме того, Офису президента было понятно, что данный фильм - некое послание Зеленскому со стороны Запада. И эта история при определенных условиях может стать для Зе политически взрывоопасной.

Особенно, если в следующих расследования западные медиа объявят, что утечка по "вагнеровцам" была, и допустили ее в Офисе президента.

Поэтому на Банковой решили сыграть на опережение и выкатили свою версию.

Что получилось - анализирует "Страна".

Два плана разведки по "вагнеровцам"

Сегодня, 10 сентября, нардеп Марьяна Безуглая рассказала об итогах расследования Временной следственной комиссии по "вагнеровцам". Она фактически подтвердила (и это первое официальное подтверждение), что спецоперация по вагнеровцам планировалась. Хотя сама она ее спеоперацией не называет, но сути это не меняет.

"Непосредственно санкционированной спецоперации не было. Но было специальное разведывательное мероприятие. Цель - вытащить некоторую группу лиц с территории РФ", - заявила она.

По словам Безуглой, основной сценарий "это самолет из Москвы в Стамбул", но из-за коронавирусных ограничений решили отправлять наемников из Минска.

"Не было предусмотрено принудительной посадки или чего-то такого. Основной сценарий предусматривал задержание "вагнеровцев" в рамках международной правовой операции по прибытии в Стамбул", - сказала Безуглая (правда, были еще и другие сценарии, о которых речь пойдет ниже).

Турцию могли заинтересовать те из них, кто, предположительно, воевали в Сирии, считает нардеп. Арестованных в Стамбуле Украина рассчитывала получить "в рамках международного правового взаимодействия". При это никакой кооперации с турками накануне не было, заявила нардеп.

Дополнительный сценарий, по словам нардепа, был связан с посадкой самолета в Украине.

"Но этот сценарий не рассматривался как основной. Это был план G. И, конечно, были отработаны риски, они для нас очевидны: это международная изоляция, конфликт с нашим стратегическом партнером и нарушение международных правил безопасности самолетов".

Касаемо "стратегических партнеров" - то есть участия американцев и конкретно ЦРУ, о чем писали и российские, и американские центральные медиа - Безуглая сказала, что занимались этим только украинские спецслужбы.

Почему провалилась операция?

Причины провала, по версии Марьяны Безуглой, выглядят следующим образом.

Депутат заявила, что украинская спецслужба не учла риски, связанные с ситуацией в Беларуси, куда направили "вагнеровцев" для отправки в Стамбул.

Речь идет о выборах президента, когда местные спецслужбы тщательно проверяли всех, кто вызывал хоть какое-то подозрение. И уж, конечно, группа из трех десятков мужчин явно военной наружности должна была попасть под наблюдение автоматически.

Одновременно якобы спецслужбы России знали о спецоперации уже на этапе вербовки "вагнеровцев". Когда украинцы были готовы к "проактивным действиям", это "было уже не только наше мероприятие", а и российское, сказала Марьяна. А также белорусское.

"Это была игра трех спецслужб", - объяснила депутат. При этом, по ее мнению, Россия и Беларусь свои действия на тот момент не координировали. Безуглая сообщила, что 33-й член группы был белорусским агентом (речь о том человеке, который остался в Минске после выдачи остальных в Россию).

То есть, судя из ее слов, вся операция украинских спецслужб изначально "велась" как Москвой, так и Минском. "Их без препятствий выпустили с территории России и запустили на территорию Беларуси", - приводит свой аргумент Безуглая.

Но самое интересное - это причина отсрочки рейса, которым "вагнеровцы" должны были лететь в Турцию. Узнав каким-то образом о том, что в группе есть чужие агенты, "наши спецслужбы сделали выводы, что что-то не так и соответственно решили отсрочить рейс в Стамбул".

При этом "никто не принимал решения о сворачивании операции". И "после отсрочки были куплены билеты в Стамбул".

Как объясняет Безуглая, пауза нужна была потому, что началась разработка дополнительного варианта - посадки самолета в Украине. "Была налажена координация с "Украэрорухом" и другими службами, но как основной этот вариант не был реализован", - заявила Марьяна.

Подводя итоги, нардеп заявила, что в планировании этой амбициозной операции были "существенные недостатки" и схема носила "авантюристический характер". И причастные к ней лица уже в органах не работают.

Четыре вопроса к Марьяне Безуглой

Итак, выводы.

1. Первый и главный - власть признала, что готовила посадку самолета в Украине и, как следствие - штурм с человеческими жертвами. Безуглая называет этот сценарий дополнительным, а не основным. Но дела это не меняет. Шли приготовления по сути к захвату гражданского самолета.

Сразу вопрос - почему этого не признавали более года после того, как впервые прошла такая информация? И почему вообще не признавали, что была операция? И вышли с открытой позицией только сейчас?

Тут, видимо, ответ один - сюжет CNN, от которого, в отличие от местных оппонентов, Банковая отмахнуться уже не могла. И через несколько дней после выхода фильма признала и то, что выманивала "вагнеровцев", и что собиралась их брать прямо в Киеве.

В свое оправдание власти говорят, что всерьез делать этого не собирались. Но, судя из цитат самой же Безуглой, это не так. Ведь полет из Минска в Стамбул отложили потому, что начали готовить именно силовой захват.

Правда, непонятно, зачем его готовили, если, как говорит Марьяна, организаторы отдавали себе отчет, что это могло выставить Украину государством-террористом. Отметим, что данные мероприятия шли в июле 2020 года, и в теории находились под контролем лично Зеленского, которому подчиняются и ГУР, и СБУ.

Это первое "белое пятно" изложенной версии: то хотели, то не хотели сажать самолет в Украине.

Такие метания вероятнее всего отражают и нынешнее раздвоение целей у Офиса президента. Нужно, с одной стороны, не брать на себя намерений захвата самолета. А с другой - нельзя дискредитировать американцев, которые устами CNN заявили, что планы штурмовать самолет были.

Кстати, двойственное объяснение Безуглой в будущем даст возможность маневрировать. Если США опубликуют более предметный компромат о намерениях захвата россиян в Киеве, то мы снова повторим тезис, что да, был такой вариант, но как запасной.

Но если объективно - то вообще непонятно, есть ли в этом хоть слово правды. Потому что остальные данные Марьяны Безуглой выглядят мягко говоря странными.

2. В планы доставить россиян в Турцию верится с огромным трудом. В международном или турецком розыске они не состояли. И если кто-то из них воевал в Сирии, то их бы, после предполагаемого задержания, скорее всего вернули бы в Россию. А остальных бы даже не задерживали.

И в любом случае никаких оснований для выдачи Украине бы не появилось. В первую очередь политических: общеизвестны отношения Путина и Эрдогана, которыми бы турецкий президент ради украинских интересов рисковать не стал.

Тем более, что с турками, по словам Безуглой, никто ничего не координировал. В общем, очень странная схема - покатать 33 человека из Москвы в Стамбул без внятных гарантий их захвата. И на весь мир зафиксировать свой провал.

3. Сомнительно и заявление Безуглой о том, что уже на этапе вербовки "вагнеровцев" к делу подключились российские спецслужбы. И, мол, знали все изначально.

В этом случае из России этих мужчин бы просто не выпустили - иначе непонятно, какие выгоды хотела извлечь Москва? Дискредитировать Украину, которая как государство-террорист штурмует гражданские самолеты?

Но и тут все равно был огромный риск захвата "вагнеровцев" Киевом. И как следствие - большие проблемы для той же Москвы.

Ну, и весьма не четкая реакция России в первые дни после ареста мужчин в Беларуси, говорит о том, что это было для Кремля полной неожиданностью.

4. Если к тому же обо всем знала и белорусская контрразведка - на что вообще рассчитывали украинцы, покупая вагнеровцам новые билеты на самолет? Что их выпустят из страны? Ведь, по данным Безуглой, Киев был в курсе наличия "агента КГБ" в группе россиян, из-за чего и перенесли первый рейс.

В целом аргументация, что первый самолет отменили из-за контригры российских и белорусских спецслужб - не выдерживает никакой критики. Логика в ней отсутствует. Почему "вагнеровцев" решили вдруг после этого не в Стамбул выманивать, а в Киеве сажать? Да еще и отложили рейс.

Наоборот, если было подозрение, что операция находится на грани срыва, то нужно было как можно скорее сажать вагнеровцев на самолет и отправлять в Стамбул (если, со слов Безуглой, это и был основной сценарий). И как раз задержка с вылетом и позволило белорусским спецслужбам легко взять "вагнеровцев".

Что было на самом деле?

Депутат попыталась объяснить все эти нестыковки неким "авантюризмом" украинской разведки. Однако здесь имеет место скорее полный непрофессионализм. Если, конечно, все было так, как говорит Марьяна.

Хотя в этом как раз есть большие сомнения.

Пока показания Безуглой выглядят как попытка заретушировать роль Офиса президента в отмене операции (что вполне логично и объяснило бы отмену рейса на Стамбул). Или же - прикрыть какие-то другие цели операции, о которых вслух говорить не хочется. И к которым как раз могло иметь отношение ЦРУ.

Например - сдать "вагенровцев" Беларуси, выставив их агентами Кремля, который прислал Путин для свержения Лукашенко. И рассорить в ключевой для Бацьки момент президентских выборов Москву и Минск.

Здесь стоит вернуться к истории с отменой рейса в Стамбул. Марьяна Безуглая говорит, что позже были куплены билеты на новый самолет. И это, казалось бы, играет против теории о провокации в самой Беларуси.

В тоже время, по данным российских СМИ, эти вторые билеты позже (но еще до задержания "вагнеровцев") также аннулировали.

А россиян поселили в санатории "Белорусочка" и перестали отвечать на звонки и сообщения. Что не слишком похоже на попытку заманить их в Турцию или Украину.

В целом заявления Безуглой скорее играет против Офиса президента, чем в его защиту.

Во-первых, признано планирование и осуществление спецоперации (что ранее отрицалось).

Во-вторых, признано, что (как один из вариантов) планировалось обманом посадить самолет в Украине.

В-третьих, дано крайне нелепое и неправдоподобное обоснование переносу полета вагнеровцев в Стамбул.

Все это однозначно дает дополнительные аргументы версии о том, что к срыву спецоперации причастно руководство Офиса президента.