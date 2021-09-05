Центральные улицы из-за ЛГБТ-марша завтра перекроют в Харькове

В воскресенье, 12 сентября, в Харькове планируется провести марш ЛГБТ-сообщества "Харьков Прайд". В связи с этим центральные улицы города будут перекрывать.

Об этом сообщает "Суспільне".

Колонна участников марша с 12:30 до 14:00 пройдет в центре города.

В связи с этим в городе перекроют площадь Свободы. Так, ограничения будут действовать от улицы Тринклера до проспекта Науки, а также по проспекту Науки от площади Свободы до улицы Отакара Яроша.

Кроме этого, в связи с проведением марша временно поменяется маршрут общественного транспорта: