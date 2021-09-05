Центральные улицы из-за ЛГБТ-марша завтра перекроют в Харькове

В воскресенье, 12 сентября, в Харькове планируется провести марш ЛГБТ-сообщества "Харьков Прайд". В связи с этим центральные улицы города будут перекрывать.
Об этом сообщает "Суспільне".
Колонна участников марша с 12:30 до 14:00 пройдет в центре города.
В связи с этим в городе перекроют площадь Свободы. Так, ограничения будут действовать от улицы Тринклера до проспекта Науки, а также по проспекту Науки от площади Свободы до улицы Отакара Яроша.
Кроме этого, в связи с проведением марша временно поменяется маршрут общественного транспорта:
- Трамваи по маршруту №12: не ходят.
- Троллейбусы по маршруту №2: ЖК "пр. Победы" - ул. Победы - ул. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - ул. Деревянко - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - ЖК "просп. Жуковского".
- Троллейбусы маршруту №18: движение по маршруту троллейбусов №12.
- Автобусы по маршруту №217: площадь Конституции - ул. Университетская - спуск Бурсацкий - ул. Клочковская - ул. Победы - ул. Людвига Свободы - РК "Лозовенька" (ТЦ "Метро").
- Автобусы по маршруту №245: ул. Целиноградская - ул. Ляли Убийвовк - ул. Клочковская - спуск Клочковский - ул. Независимости - разворот на перекрестке с ул. Ромен Роллана - ул. Независимости - спуск Клочковский - дальше по своему основному маршруту.