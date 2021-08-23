Витренко верит, что работу "Северного потока-2" еще можно заблокировать

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что работу российского трубопровода "Северный поток-2" еще можно заблокировать.

Для этого необходимо, чтобы США ввели новые санкции. Об этом он заявил в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия".

"Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать", - сказал он.

При этом санкции США, напоминает Витренко, долгое время блокировали строительства газопровода. Но в последнее время ограничения были сняты.