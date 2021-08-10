Первую после выхода из комы песню выпустила певица МакSим

Спустя длительное время в коме певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, выпустила новую песню.

Композиция вышла под названием "Заведи" и в первый раз была исполнена почти 20 лет назад, но релиз на цифровых площадках произошел только сейчас.

В официальной группе певицы в ВКонтакте песню сопровождает подпись: "Новинка на цифровых площадках!".

"Разбуди мою страсть, заведи мою плоть. Забери мою власть — мне уже не помочь. Заведи мою плоть, мне ладонь протяни. Ты меня разбуди, заведи, заведи", – поется в композиции.

Впрочем, в комментариях поклонники творчества певицы неоднозначно отзываются о новой песне. Некоторые из них вспоминают подростковые дискотеки .В то же время другие считают, что композиция неновая и сильно напоминает творчество группы "Тату": "Реально на Тату похоже, а не на Максим. И голос, и аранжировка, и текст... Какая-то короче левая группа, под тату косящая", – писали под релизом.

По словам МакSим, песню "Заведи " она написала и исполнила, когда ей было 12 лет. Так, студийная запись композиции была сделана в 2002 году, но тогда известности не получила.

Также песня входила в сборник "Русская десятка", выпущенный группой "Тату".