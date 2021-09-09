 

Почему Зеленский стал пугать войной после начала учений России с Беларусью

События Сегодня, 19:0834
Почему Зеленский стал пугать войной после начала учений России с Беларусью

10 сентября начались совместные военные учения России и Беларуси - "Запад 2021", на которых отработают совместные действия в случае "тревожных моментов" с запада.

Некоторые мероприятия пройдут в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

Поэтому Киев эти маневры уже назвали одной из главных угроз безопасности - и в ответ организовали собственные военные учения "Объединенные усилия 2021". К ним привлекут военных из государств НАТО.

Интересно, что параллельно развертыванию военных игр Зеленский и секретарь СНБО Данилов заговорили о боевых действия на Донбассе и вероятности войны с Россией. 

Собрали что известно об этих учениях. И разобрались, почему вокруг них снова много тревожной риторики.

"Запад 2021". Что известно

Совместные учения России и Беларуси пройдут с 10 по 16 сентября на территории двух стран. В основном мероприятия будут сосредоточены на полигонах возле северных и западных границ двух стран - в Брестской, Калининградской, Смоленской, Ленинградской областях.

Некоторые мероприятия запланированы на полигонах недалеко от украинских границ - в Воронежской области в 160 км от Харьковской области, в Брестской области - в 50 км до Волынской области.

Анонсировано участие около 200 тысяч военных, 80 летательных аппаратов, 300 танков.

Белорусский президент Александр Лукашенко, объясняя цель учений, заявил, что у Беларуси и России фактически единая армия и нужно согласовать ее действия на случай "тревожных моментов". 

"Не дай Бог война - белорусская армия вступает в эту драку первой, и сразу же подключается вся западная часть Вооруженных сил России, и мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что у России и Беларуси единая система ПВО и единая оборонная политика, поэтому нужно посмотреть, "насколько готовы и слажены вооруженные силы... Мы и вместе должны учиться, потому что воевать нам придется вместе" - добавил президент Беларуси.

Он подчеркнул, что цели учений оборонительные.

"Мы ни на кого не собираемся наступать и то, что они зашевелились… Ну, наверное, они очень озабочены, что мы тут, знаете, чуть ли не Прибалтику отрежем: по Сувалкскому коридору пройдем на Калининград и отрежем Прибалтику. Да никому эта Прибалтика не нужна. Нам дай Бог свою Беларусь заселить, я уже про Россию не говорю", - пояснил Лукашенко.

Прокомментировал учения вчера и Владимир Путин. Интересно, что упомянул он их в контексте новых соглашений с Беларусью - о "едином оборонном пространстве", которое будут строить две страны.

"Сегодня нами обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечение безопасности Союзного государства на внешнем периметре... В этом контексте большое значение имеют предстоящие совместные учения на территории России и Белоруссии "Запад-2021".

По мнению президента РФ, их проведение "логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивает свое присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ".

Итак, нынешние учения проходят под знаком усиление взаимодействия двух армий - белорусской и российской. Учитывая, что Киев считает Россию агрессором, то в Украине это вызвало сильное напряжение.

"Объединенные усилия 2021"

Президент Владимир Зеленский еще во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Вашингтоне, заявил, что предстоящие российско-белорусские учения "влияют на ситуацию с безопасностью в регионе".

"Напряженность усиливается в связи с проведением Российской Федерацией военных учений" Запад-2021 ", - заявил Зеленский.

Глава СБУ Иван Баканов назвал российско-белорусские учения "Запад-2021" в числе "главных угроз для Украины, которые ожидаются в ближайшие месяцы".

Ответом на это стало проведение собственных военных учений. Так появились "Объединенные усилия-2021", которые проведут в Украине с 22 по 30 сентября. 

В них, кроме Украины, примут участие 15 стран, из которых 11 - члены НАТО. Это США, Великобритания, Грузия, Румыния, Венгрия, Италии, Канада, Латвия, Литва, Молдова, Германия, Польша, Словакия, Швеция, Иордания.

Всего в мероприятиях примут участие 12 500 военнослужащих. Из них 700 из стран НАТО. Больше всего из США (230 человек) и Великобритании (120 человек).

К учениям также привлекут румынские и словацкие военные вертолеты, авиацию из Канады, флот Румынии. В отработке оборонных мероприятий также задействуют 85 танков и 50 тяжелых артиллерийских систем.

"Объединенные усилия 2021" пройдут почти на всех полигонах Украины, а также в акватории Азовского и Черного моря, в три этапа. Совместные учения с иностранными военными предусмотрены на третьем этапе в конце учений - с 28 по 30 сентября.

Целью учений в Генштабе назвали защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с вооруженными силами государств-партнеров.

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный подтвердил, что осенние учения являются ответом на российские учения "Запад - 2021" и на "возможную угрозу вторжения РФ".

"Размещение дополнительных сил и средств на границе вдоль государственной границы и на территории Беларуси свидетельствуют о том, что намерения такие, скорее всего, у нашего врага есть", - сказал он.

Почему Зеленский стал пугать войной после начала учений России с Беларусью

В пресс-центре ВСУ сообщили, что в ходе разработки учений "использовали один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки вокруг Украины". Видимо, имея в вижу полномасштабное наступление России.

Почему вокруг учений столько ажиотажа?

Не только главком Залужный пугал украинцев войной. Вчера и сегодня власти сыпали заявлениями, где содержалась возможность полномасштабной войны - как на Донбассе и с Россией. 

Первым выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он решил повторить излюбленный тезис о том, что взять Донецк и Луганск украинская армия может в два счета, но не хочет из-за массовых жертв.

"Наша армия может выполнить любую задачу. И то, что наши ребята выполняли в Афганистане, то ни одна страна мира не смогла выполнить то, что наши армейцы (речь о недавней операции спецназа - Ред.).

Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?", - заявил Данилов вечером 9 сентября в эфире ТСН.

С одной стороны, это посыл о том, что войны Украина не хочет. Но посыл с определенными амбициями на силовое решение вопроса - мол, к военной операции на Донбассе мы готовимся, и даже уже к ней готовы. 

Впрочем, очевидно, что главным сдерживающим фактором для начала наступления украинских войск на Донбассе является не только и не столько опасения больших жертв, сколько понимание того, что Россия окажет республикам масштабную поенную помощь и Украину ждет поражение. 

А вчера начальник Данилова - президент Владимир Зеленский - заявил, что существует вероятность полномасштабной войны с Россией.

Такой вопрос ему задали во время форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве.

"Потенциал в этой теме есть. Считаю это будет самая большая ошибка со стороны Российской Федерации... Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая вероятность есть", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что в случае "мощной эскалации" со стороны России больше никогда "не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии".

То есть, и Зеленский пугает страшными перспективами войны. Что явно приурочено к учениям "Запад-2021".

Но скорее всего эти учения - только предлог. Властям выгодно постоянно эксплуатировать тему войны и угрозы - чтобы отвлекать внимание от более насущных проблем. Как экономических, так и политических, вроде активизации истории с "вагнеровцами", которая в потенциале может ввергнуть Банковую в большой кризис. 

Потому и начинают по поводу и без распространяться "апокалиптические" прогнозы о войне с Россией. 

 

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, война, Беларусь, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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