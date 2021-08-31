О появлении физико-химических проблем для украинской "трубы" после запуска Северного потока-2 заявил Витренко

В случае резкого снижения "Газпромом" объемов транзита газа через Украину после запуска "Северного потока – 2" произойдут изменения физико-химических свойств газа, которые вызовут вопросы у европейских операторов газотранспортных систем (ГТС) на западной границе Украины, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Если Газпром ничего не будет давать, то нам даже проще – ничего не надо выполнять. Но если он будет давать какие-то небольшие объемы газа или если будет очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум – то будут физические проблемы, как обеспечить транзит, необходимые физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракту между оператором украинским и операторами Словакии, Польши, Венгрии и так далее", – сказал Витренко в кулуарах YES Brainstorming в Киеве в субботу.

По его словам, в такой ситуации европейские операторы могут заявить, что Украина нарушает условия контракта по физико-химическим свойствам газа, что создает им определенные технические проблемы и ставит под вопрос нынешнюю надежность транзита через Украину.

Глава "Нафтогаза" отметил, что в транзитном контракте есть "какие-то общие положения, которые, в принципе, теоретически могут нас защитить, если мы потом пойдем в суд", однако следует привлекать внимание к этой возможной проблеме уже сейчас.

"Поэтому важно этот вопрос наперед каким-то образом решать", – заявил Витренко.

Как сообщалось, в 2021-2024 годах на украинском газотранспортном коридоре действует новая обязательная "бронь" для "Газпрома" по принципу "качай или плати" (ship or pay): 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году.

В минувшем году "Газпром" прокачал меньше контрактного объема – 55,8 млрд куб. м, снизив его на 37,7% по сравнению с 2019 годом (89,6 млрд куб. м). Среднесуточный объем транзита по году составил 153 млн куб. м при забронированных 178 млн куб. м, хотя за неиспользованные мощности "Газпром" и заплатил согласно контракту.

В Минэнерго Украины, "Нафтогазе" и Операторе ГТС Украины допускают, что в случае запуска "Северного потока-2" "Газпром" готов будет резко сократить поставки газа через Украину, не дожидаясь завершения текущего контракта в 2024 году и не взирая на необходимость оплаты неиспользованных мощностей ГТС Украины.