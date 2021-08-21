Обсудить с главой МОК проведение Олимпиады в Украине хочет Зеленский

Владимир Зеленский обсудит с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом проведения Олимпийских игр в Украине. Разговоры о подготовке Украины к подаче заявки и проведению Игр ведутся уже больше года.

"Часть нашего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства и стать страной, которая будет встречать Олимпийские игры. Очень хочется, чтобы мы были такой страной", - заявил Зеленский во время брифинга в Киеве с главой МОК Томасом Бахом.

"Зеленский заявил, что обсудит с главой МОК возможность проведения Олимпиады в нашей стране. Заявляет он подобное, кстати, не в первый раз", комментирует заявление Зе Telegram канал Политика Страны.

"С одной стороны это удивительно - откуда у Украины возьмутся многие миллиарды долларов на подготовку проведения Олимпиады. С другой стороны - на этой теме можно освоить потоков многократно больше, чем на Большой стройке. Так что интерес вполне понятный", - резюмирует "Политика Страны".