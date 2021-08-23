 

Ранившего трех человек голосеевского стрелка отпустили из СИЗО в квартиру, из которой он и открыл огонь

События Вчера, 22:2460
Ранившего трех человек голосеевского стрелка отпустили из СИЗО в квартиру, из которой он и открыл огонь

"Голосеевский стрелок" Иван Мартынюк, который в начале июля открыл стрельбу по правоохранителям, которые прибыли к нему домой на вызов о конфликте, вышел из СИЗО. 

Об этом пишут "Факты". 

Суд сменил мужчине меру пресечения. Вместо пребывания в следственном изоляторе ему назначили домашний арест. 

По словам Мартынюка, стрельбу в июле он открыл потому что не понял, что к нему в квартиру пытаются попасть правоохранители. А дверь он поджег, чтобы выиграть время до прибытия своих адвокатов. 

Кроме того, мужчина заявил, что намерен бороться за свою квартиру, из-за которой, по его словам, в июле и возник конфликт, итогом которого стала стрельба. 

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