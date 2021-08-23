Ранившего трех человек голосеевского стрелка отпустили из СИЗО в квартиру, из которой он и открыл огонь

"Голосеевский стрелок" Иван Мартынюк, который в начале июля открыл стрельбу по правоохранителям, которые прибыли к нему домой на вызов о конфликте, вышел из СИЗО.

Об этом пишут "Факты".

Суд сменил мужчине меру пресечения. Вместо пребывания в следственном изоляторе ему назначили домашний арест.

По словам Мартынюка, стрельбу в июле он открыл потому что не понял, что к нему в квартиру пытаются попасть правоохранители. А дверь он поджег, чтобы выиграть время до прибытия своих адвокатов.

Кроме того, мужчина заявил, что намерен бороться за свою квартиру, из-за которой, по его словам, в июле и возник конфликт, итогом которого стала стрельба.