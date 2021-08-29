В центре Киева в кафе чуть не убили за "косой взгляд" сотрудника обувной компании, пришедшего на корпоратив

Поножовщина случилась в ночь на субботу в ресторане "Чайхона" на улице Петра Болбочана в Печерском районе украинской столицы.

В кафе праздновали корпоратив сотрудники одной из крупных торговых сетей, продающих обувь. В самый разгар праздника, один из захмелевших гостей решил немного освежиться и вышел на улицу. В это время у него возник конфликт с другим посетителем заведения, который не участвовал в корпоративе обувщиков.

Как говорят очевидцы, кто-то "неправильно посмотрел" на другого и возникла словесная перебранка.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, между двумя мужчинами началась драка и один из оппонентов ударил ножом своего визави.

После этого охрана "Чайхоны" пыталась его задержать, но он сбежал ночными дворами старого спального района возле станции метро "Дружбы народов".

Благодаря видеозаписям с камер наблюдения удалось по горячим следам идентифицировать 35-летнего виновника поножовщины и задержать его в одной из квартир на Троещине.

Потерпевшего 27-летнего работника обувной сети с проникающим ножевым ранением госпитализировали в больницу.

Сейчас медики пытаются стабилизировать его состояние. По их данным лезвие ножа вошло с левой стороны возле сердца и это ранение опасно для жизни.

Сейчас полиция начала расследовать уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 УК Украины (Покушение на убийство). Агрессивному гостю кафе грозит до 15 лет тюрьмы.