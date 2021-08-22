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События Сегодня, 10:0341
Секретарь СНБО Данилов хочет перевести украинский с кириллицы на латиницу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что хотел бы, чтобы Украина перешла с кириллицы на латиницу. 

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

Так, Данилов, комментируя вопрос о переходе украинского языка с кириллицы на латиницу, заявил, что лично он выступает за эту идею.

При этом секретарь СНБО заявил, что считает такой переход одной из "фундаментальных вещей", которые нужно сделать. 

Кроме того, Алексей Данилов напомнил, что хотел бы также, чтобы в Украине было два государственных языка: украинский и английский. Он считает, что обучение английскому нужно начинать с детского сада, потому что это "язык цивилизованного общения". 

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