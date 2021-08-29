Против санитарных паспортов на протесты во Франции вышли больше ста тысяч человек

Во Франции в субботу, 11 сентября, прошли масштабные акции протеста против "санитарных паспортов", без которых в стране не пускают в кафе и транспорт.

В них приняли участие порядка 121 тысячи человек.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает BFM TV.

Протесты проходили сразу в нескольких городах, но самой масштабной ожидаемо оказалась акция в Париже. Там высказать свое недовольство на улицы вышли около 19 тысяч человек. Полиция по итогам митинга сообщила о 96 задержаниях.

Кроме того, не обошлось без беспорядков: их зафиксировали на Елисейских полях. В результате пострадали трое полицейских.

Протесты против "санитарных паспортов" проходят в стране уже девятую субботу подряд. Однако, по данным правоохранителей, они становятся менее многочисленными, чем в начале. Ранее, несколько недель назад, полиция сообщала о 175 тысячах протестантов.