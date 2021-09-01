Город будущего за $400 миллиардов хотят построить в США среди пустыни

Экс-президент американской компании Walmart Марк Лор представил проект строительства нового сверхэкологичного города Телоса (на греческом "цель" - Ред.), который должен появиться среди одной из пустынь США и на создание которого необходимо 400 миллиардов долларов.

Информация появилась на сайте проекта.

По мнению Лора, строительство нового города в Америке позволит создать более справедливое и устойчивое будущее. Площадь населенного пункта должна составить 607 кв километров. Планируется, что он будет абсолютно экологичным, с устойчивым производством энергии и устойчивой к засухе системой водоснабжения.

Еще одной особенностью города, в котором будет проживать около 5 миллионов человек, станет его транспорт - это будет медленно движущиеся автономные автомобили, а не машины, работающие на ископаемом топливе. Кроме того, предпочтение на улицах будет отдаваться велосипедам и пешеходам.

Точное место, где появится новый город, еще не определено. Это могут быть Невада, Юта, Айдахо, Аризона, Техас и Аппалачи.