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События Сегодня, 10:0837
Олимпиаду в Украине Зеленский обсудил с главой МОК

Президент Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, как и анонсировал ранее, заговорил о проведении Олимпиады в Украине.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Глава государства проинформировал президента МОК о том, что Украина намерена стать хозяйкой зимних Олимпийских игр и поэтому вступит в фазу диалога с Международным олимпийским комитетом и как можно быстрее направит делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне.

Томас Бах поприветствовал эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".

Также президент МОК одобрил долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения к занятиям спортом и получения пользы от его ценностей.

Как отметили в пресс-службе Зеленского, Украина всегда была опорой олимпийского движения.  

Зеленский поблагодарил Баха за долговременную поддержку украинского спорта.

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Теги: news, новости, Украина, Баха, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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