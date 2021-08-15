В туалете отдела полиции под Одессой умер мужчина, который пришел оставить заявление о краже кошелька

Правоохранители расследуют обстоятельства смерти 39-летнего мужчины в помещении отдела полиции №2 Черноморска Одесской области.

Его тело нашли 11 сентября около 15:00 в уборной учреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

В отдел полиции житель Черноморская попал как заявитель. Из местного супермаркета его доставили к стражам порядка сотрудники полиции охраны, к которым он обратился по поводу кражи у него кошелька.

Заявитель попросился в уборную, где через несколько минут его тело без признаков жизни и насильственной смерти обнаружили полицейские. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины.

По предварительному заключению врачей, она наступила по естественным причинам. Подробности происшествия сейчас устанавливаются.

В связи с внезапной смертью заявителя начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса об умышленном убийстве, но с пометкой "естественная смерть". Для установления причины кончины тело умершего направили на экспертизу.