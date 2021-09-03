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Зеленский поздравил танкостроителей и танкистов с праздником

В воскресенье, 12 сентября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов-танкистов и работников танкостроительной отрасли с профессиональным праздником.

Об этом говорится на сайте главы государства.

В поздравлении Зеленский похвалил военных за мастерство и назвал танкистов "бронированным кулаком" армии.

"Поздравляю вас с Днем танкистов - профессиональным праздником воинов, которые уверенно и мастерски применяют грозную и мощную боевую технику, изготовленную украинскими оружейниками. Благодаря профессионализму и высокому уровню подготовки военнослужащих-танкистов, их организованности, слаженности, уверенности в своих силах этот славный род войск является крепким бронированным кулаком украинского войска, способным остановить и сломать сопротивление любого врага", - говорится в его обращении.

Также Зеленский упомянул героизм танкистов на Донбассе, поблагодарив погибших за мирное будущее Украины.

"Выражаю благодарность за самоотверженный труд ученым, конструкторам, инженерам и работникам украинской танкостроительной отрасли. Мы по праву гордимся вашими достижениями в создании самых современных боевых машин", - резюмировал президент.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo, танкисты  
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