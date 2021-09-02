СБУ объявила тендер о покупке подарочных наборов стаканов для виски за 50 тысяч гривен

Служба безопасности Украины намерена купить через систему закупок ProZorro десять подарочных наборов стаканов для виски, на которых будет изображено здание ведомства.

Об этом свидетельствуют данные из системы закупок.

"Набор стаканов для виски с металлическим брендированием: эмблемой и зданием СБУ", - написано в названии позиции.

По условиям тендера ожидается, что стаканы поставят СБУ до 5 ноября. При этом конечный срок тендерных предложений обозначен 16 сентября. На стаканы ведомство потратит 50 тысяч гривен.