Актрису сериала "Папик" студии "Квартал 95" званием заслуженной артистки наградил Зеленский

В субботу, 11 сентября, на сайте президента Украины появился указ, в котором говорится о награждении актрисы театра и кино Дарьи Петрожицкой званием Заслуженный артист Украины.

Указ имеет номер 465/2021.

Звание 30-летняя актриса получила "за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Дня украинского кино".

Кроме нее звание получили также Марина Кошкина, Екатерина Молчанова и Оксана Черкашина.

Кроме того, этим же указом Зеленский присвоил 17 орденов "За заслуги" ІІІ степени, четыре ордена княгини Ольги ІІІ степени. три медали "За труд и доблесть", одно звание Народного артиста Украины, девять званий Заслуженных деятелей искусств и пять - Заслуженных работников культуры.