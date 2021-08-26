Верняев пригрозил сменить гражданство, если его не вернут в спорт после скандала с допингом

Украинский олимпийский призер 2016 года в спортивной гимнастике родом из Донецка Олег Верняев заявил, что сменит гражданство, если не сможет выступить за нашу страну на Олимпиаде-2024.

Об этом он рассказал в комментарии "Суспильному".

Недавно Верняева отстранили от соревнований из-за употребления мельдония. Он подал апелляцию, однако Игры в Токио ему пришлось пропустить. А теперь гимнаст может остаться и без соревнований в Париже.

Летняя Олимпиада во Франции начнется 26 июля 2024 года, а срок дисквалификации украинца – до ноября 2024 года. Поэтому Верняев попросил, чтобы ему сократили срок дисквалификации.

"Я пока ничего не афиширую. Разбираемся, все, как говорится, покрыто туманом. Очень много вопросов, на которые нет ответа. Будем разбираться и смотреть. Пока я не могу много говорить. Работаем, ждем, как оно все получится. В любом случае я понимаю, что отменить - вряд ли такое случится. Но если бы хотя бы на год сократили наказание - было бы классно, я бы уже в ноябре 2023 года вернулся в строй", - сказал он.

Он добавил, что сменит гражданство, если в Украине ему не смогут создать подходящие условия для тренировок. Поэтому он даже решился на ультиматум федерации гимнастики.

"Готов ли представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат. Ну как: у нас тут параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, сюсюканья не будет - будет ультиматум: или я готовлюсь полным карт-бланшем, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или же отпускайте меня, и я иду туда, где мне будет удобно работать. Куда? Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен и делайте мне полные условия, или же не нужен и отпускайте", - добавил он.