 

Верняев пригрозил сменить гражданство, если его не вернут в спорт после скандала с допингом

События Сегодня, 16:4362
Верняев пригрозил сменить гражданство, если его не вернут в спорт после скандала с допингом

Украинский олимпийский призер 2016 года в спортивной гимнастике родом из Донецка Олег Верняев заявил, что сменит гражданство, если не сможет выступить за нашу страну на Олимпиаде-2024.

Об этом он рассказал в комментарии "Суспильному".

Недавно Верняева отстранили от соревнований из-за употребления мельдония. Он подал апелляцию,  однако Игры в Токио ему пришлось пропустить. А теперь гимнаст может остаться и без соревнований в Париже.

Летняя Олимпиада во Франции начнется 26 июля 2024 года, а срок дисквалификации украинца – до ноября 2024 года. Поэтому Верняев попросил, чтобы ему сократили срок дисквалификации.

"Я пока ничего не афиширую. Разбираемся, все, как говорится, покрыто туманом. Очень много вопросов, на которые нет ответа. Будем разбираться и смотреть. Пока я не могу много говорить. Работаем, ждем, как оно все получится. В любом случае я понимаю, что отменить - вряд ли такое случится. Но если бы хотя бы на год сократили наказание - было бы классно, я бы уже в ноябре 2023 года вернулся в строй", - сказал он.

Он добавил, что сменит гражданство, если в Украине ему не смогут создать подходящие условия для тренировок. Поэтому он даже решился на ультиматум федерации гимнастики.

"Готов ли представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат. Ну как: у нас тут параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, сюсюканья не будет - будет ультиматум: или я готовлюсь полным карт-бланшем, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или же отпускайте меня, и я иду туда, где мне будет удобно работать. Куда? Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен и делайте мне полные условия, или же не нужен и отпускайте", - добавил он.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Верняев, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

О появлении физико-химических проблем для украинской
О появлении физико-химических проблем для украинской "трубы" после запуска Северного потока-2 заявил Витренко
Вчера, 19:17
Просроченными картами до октября пользоваться переселенцам разрешил Ощадбанк
Просроченными картами до октября пользоваться переселенцам разрешил Ощадбанк
26-авг-2021, 15:44
Талибан поставил ультиматум по выводу войск США из Афганистана
Талибан поставил ультиматум по выводу войск США из Афганистана
23-авг-2021, 13:50
От участия в Олимпийских играх за день до старта отстранили легкоатлета Коваленко
От участия в Олимпийских играх за день до старта отстранили легкоатлета Коваленко
4-авг-2021, 11:45
Украинский стрелок Омельчук рассказал о пути к бронзе на Олимпиаде в Токио
Украинский стрелок Омельчук рассказал о пути к бронзе на Олимпиаде в Токио
27-июл-2021, 17:43

Последние новости

20:35
События
В Ужгороде копы вышли на патрулирование города на электросамокатах
20:12
События
Около полутора тысяч паломников из украинской Умани в Израиль привезли коронавирус
16:48
События
Оружия на более чем миллиард долларов, чтобы защитить границу с Украиной Беларусь закупит у России
16:46
События
На основании украинского ордера на арест в Чехии задержали гражданина РФ за аннексию Крыма
16:44
События
Новые подробности загадочной гибели судьи Писанца под Киевом
16:43
События
Верняев пригрозил сменить гражданство, если его не вернут в спорт после скандала с допингом
13:15
События
Актрису сериала "Папик" студии "Квартал 95" званием заслуженной артистки наградил Зеленский
13:10
События
СБУ объявила тендер о покупке подарочных наборов стаканов для виски за 50 тысяч гривен
12:59
События
Зеленский поздравил танкостроителей и танкистов с праздником
10:19
События
Почему начала быстро дорожать аренда в Киеве
10:16
События
В туалете отдела полиции под Одессой умер мужчина, который пришел оставить заявление о краже кошелька
10:14
Политика
Талибов в невыполнении своих обещаний обвинили во Франции
10:11
События
Первый документ об атаках 11 сентября 2001 года, касающийся саудовских угонщиков самолетов рассекретило ФБР
10:08
События
Олимпиаду в Украине Зеленский обсудил с главой МОК
10:06
События
Город будущего за $400 миллиардов хотят построить в США среди пустыни
10:04
События
Против санитарных паспортов на протесты во Франции вышли больше ста тысяч человек
10:03
События
Секретарь СНБО Данилов хочет перевести украинский с кириллицы на латиницу
09:59
События
В центре Киева в кафе чуть не убили за "косой взгляд" сотрудника обувной компании, пришедшего на корпоратив
09:07
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 сентября 2021
Вчера, 2021-09-11
22:24
События
Ранившего трех человек голосеевского стрелка отпустили из СИЗО в квартиру, из которой он и открыл огонь

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 сентября 20211682
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 сентября 20211501
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 сентября 20211446
Новые подробности загадочной гибели судьи Писанца под Киевом670
Добывать газ на западе Украины хочет Польша233
Уйдут ли школы на дистанционку из-за провала вакцинации учителей231
Рада отказалась от идеи Лероса о просьбе Зе Путину о присвоении Ермаку звания заслуженного работника ФСБ228

Досуг

Лего: идеальное развлечение - конструктор для каждого
Лего: идеальное развлечение - конструктор для каждого
Ни одна игрушка не покорила мир так сильно, как конструкторы Лего. Этим конструкторам уже несколько десятилетий. Они отлично развлекают детей — а также, следует посмотреть правде в глаза, многих родителей — по всему миру.
Вчера, 23:54125
Как сделать вывеску на магазин?
Как сделать вывеску на магазин?
Консультанты и профессионалы своего дела в TPGroup помогут в оформлении, изготовлении и установке вывески подходящей именно для вашего бизнеса.
10-сен-2021, 15:10220
Бесплатные и платные антивирусы: обзор 2021 года
Бесплатные и платные антивирусы: обзор 2021 года
Уже много статей написано о сравнении плтных антивирусных программах 2021 года. Сегодня же пора поговорить о таком явлении как бесплатное антивирусное ПО.
9-сен-2021, 20:59240
Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики
Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики
Чаще все именно страх перед болью заставляет человека все время откладывать поход к стоматологу, хотя современная стоматология использует целый ряд разнообразных методик и технологий, позволяющих осуществлять лечение, операции и прочие манипуляции в ротовой полости без болевых ощущений и прочего
9-сен-2021, 14:09219
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Двадцать первый век считается эрой цифровых технологий. В современном мире активно развиваются социальные сети. Многие пользователи научились монетизировать свои хобби.
8-сен-2021, 14:08364
Пластиковые окна
Пластиковые окна
Пластиковыми окнами остекляют постройки и жилые помещения в процессе реконструкции или ремонта. Превосходство пластиковых окон над другими видами окон заключается в том, что окна пластиковые имеют многофункциональную конструкцию и высокий уровень термоизоляции.
7-сен-2021, 15:10213

События

В Ужгороде копы вышли на патрулирование города на электросамокатах
В Ужгороде копы вышли на патрулирование города на электросамокатах
В  Ужгороде Национальная полиция получила два электросамоката, на них правоохранители будут патрулировать улицы.
Сегодня, 20:3540
Около полутора тысяч паломников из украинской Умани в Израиль привезли коронавирус
Около полутора тысяч паломников из украинской Умани в Израиль привезли коронавирус
Из Украины в Израиль приехали почти 1500 зараженных коронавирусом людей.
Сегодня, 20:1247
Оружия на более чем миллиард долларов, чтобы защитить границу с Украиной Беларусь закупит у России
Оружия на более чем миллиард долларов, чтобы защитить границу с Украиной Беларусь закупит у России
Президент Беларуси Александр Лукащенко заявил о планах властей республики закупить российское оружия.
Сегодня, 16:4875
На основании украинского ордера на арест в Чехии задержали гражданина РФ за аннексию Крыма
На основании украинского ордера на арест в Чехии задержали гражданина РФ за аннексию Крыма
В Чехии задержали Александра Франчетти - одного из участников событий 2014 года, в результате которых был аннексирован Крым.
Сегодня, 16:4685
Новые подробности загадочной гибели судьи Писанца под Киевом
Новые подробности загадочной гибели судьи Писанца под Киевом
В воскресенье стало известно о внезапной смерти судьи Печерского районного суда Виталия Писанца. 
Сегодня, 16:44670
Верняев пригрозил сменить гражданство, если его не вернут в спорт после скандала с допингом
Верняев пригрозил сменить гражданство, если его не вернут в спорт после скандала с допингом
Украинский олимпийский призер 2016 года в спортивной гимнастике родом из Донецка Олег Верняев заявил, что сменит гражданство, если не сможет выступить за нашу страну на Олимпиаде-2024.
Сегодня, 16:4364
7 Днів