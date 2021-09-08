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События Сегодня, 16:44605
Новые подробности загадочной гибели судьи Писанца под Киевом

В воскресенье стало известно о внезапной смерти судьи Печерского районного суда Виталия Писанца. 

Он умер во время застолья с двумя товарищами. Один из которых представился адвокатом, а второй - следователем Нацполиции.

"Страна" узнала новые подробности резонансного дела из собственных информированных источников в МВД.

Писанец скончался в селе Погребы, в доме, где проживает Петр Васильевич Онопенко, который представился полиции как военный пенсионер и продемонстрировал "корочку" адвоката. Однако в Едином реестре адвокатов Украины - базе, где собрана вся информация о защитниках - такой человек не значится. Поэтому в полицейских рапортах так и указали: "предъявил недействительное свидетельство адвоката".

Петр Онопенко - брат бывшего главы Верховного суда Украины Василия Онопенко. Также он занимал ряд госпостов. На сайте юридической фирмы "Онопенко и партнеры" указано, что он "имеет более чем 25-летний опыт работы в Службе безопасности Украины, в том числе на руководящих должностях".

В 2000 году его назначили советником главы Государственного казначейства Украины. В 2006-м избрали депутатом Киевского городского совета от Блока Юлии Тимошенко. В 2008 году он стал заместителем главы Гостаможенной службы Украины. А с 2011 года является старшим партнёром в юридической фирме "Онопенко и партнёры".

Кроме того, этот человек имеет степень доктора философии права.

Именно он и был принимающей стороной на банкете, куда пригласили действующего судью Печерского райсуда Писанца и следователя Соломенского управления полиции Евгения Хоменко.

Сейчас следствие располагает только версией Онопенко и Хоменко. Они в один голос твердят, что во время застолья возник небольшой конфликт между судьей и следователем. Знающие Писанца люди говорят, что он недолюбливал сотрудников полиции за небрежность в подготовке процессуальных документов и даже в суде часто критически высказывался в их адрес. Возможно на этой почве он и повздорил за столом с полицейским следователем Хоменко.

Сам следователь утверждает, что судья влепил ему пощечину, однако при этом божится, что не отвечал на нее. А после пощечины повздорившие мужчины примирились и еще минут 40 спокойно выпивали.

Но потом вдруг судье стало плохо, он сбил вазу со стола и упал на пол, ударился головой, лицо начало синеть. Хозяин и гости попытались оказать первую помощь, но до приезда скорой Писанец скончался.

Видимых телесных повреждений на его теле не обнаружили, и все указывает на то, что смерть могла наступить от обострения заболевания.

С другой стороны, наличие конфликта во время застолья порождает и другие версии. Тем более, что не факт, что конфликт мог закончиться столь мирно, как об этом рассказывают участники событий.

Сейчас тело умершего судьи направили в Бровары для проведения судмедэкспертизы. Предварительно причиной смерти называют сердечную недостаточность.

Наши источники в Печерском суде говорят, что у Писанца были проблемы с артериальным давлением - об этом свидетельствует пунцовый цвет лица судьи, который многие могли наблюдать в процессах с его участием. Также он имел другие заболевания, из-за которых часто брал больничный.

Учитывая, что на месте происшествия присутствовал действующий сотрудник полиции, дело начало расследовать Госбюро расследований. Первичная правовая квалификация - ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Однако реальной подоплеки для насильственной смерти пока нет.

Также в Погребы после этого ЧП приехал зять Писанца Александр Клыжко, который ранее работал в Печерской райпрокуратуре, а с 2017 года перешел в Госбюро расследований. А также родной сын судьи.

О самом умершем судье Виталии Писанце известно, что он в 1995 году закончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого, у него есть диплом специалиста по правоведению.

Его судейская карьера началась на Донбассе: в 1998-2015 годах он был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно).

После начала войны переехал в Киев. С 2015 года по вчерашний день работал судьей Печерского районного суда города Киева.

Согласно декларациям за 2012-2016 и 2013-2017 годы, у него кроме зятя в ГБР, есть племянница Екатерина Юрьевна Колпакова. С августа 2014 по 31 декабря 2017-го она работала помощником судьи в Васильковском районном суде Киевской области.

До этого занимала там должность секретаря судебного заседания с июля 2014 года по август 2014. Также она трудилась помощником судьи с июля 2011 по июль 2014 в апелляционном суде Луганской области.

Судья Писанец известен своими решениями в громких делах.

Например, именно его решением Печерский районный суд Киева снял арест с 312,5 млн грн, которые поступили в "Международный инвестиционный банк" (принадлежит Петру Порошенко) от "Всеукраинского банка развития" (принадлежал сыну Януковича). Эти средства называли деньгами Александра Януковича. Свой вердикт по поводу денег Писанец вынес, удовлетворив ходатайство адвоката Салазского. 

До этого Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на денежные средства Александра Януковича.

Также Писанец неоднократно продлевал меры пресечения по фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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