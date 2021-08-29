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События Сегодня, 16:4874
Оружия на более чем миллиард долларов, чтобы защитить границу с Украиной Беларусь закупит у России

Президент Беларуси Александр Лукащенко заявил о планах властей республики закупить российское оружия. Сумма сделки составит более миллиарда долларов США.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, об этом он упомянул в ходе военных учений "Запад-2021".

Лукашенко объяснил, что у процесса закупок есть два этапа: переговоры о поставках и сами поставки зенитных ракетных комплексов С-400.

Он добавил, что теме обороны и безопасности уделил очень много внимания во время недавней встрече в Москве с Владимиром Путиным.

"Вообще этот вопрос был вплетен во все вопросы. Наверное, 3-3,5 часа из 8 часов мы вели диалог именно об обороне и безопасности. Он мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. Очень эффективный комплекс. В том числе я ему еще раз напомнил про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы", - сказал президент Беларуси.

Он напомнил, что у военных страны на вооружении сейчас есть комплексы С-300, которыми "перекрыт периметр на западном направлении".

"Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам", - добавил Бацька.

Также Лукашенко поблагодарил российское руководство за то, что оно согласовало целый список вооружения, которое до 2025 года будет поставлено в Беларусь. Кроме прочего в него включены около десятка самолетов и  несколько десятков вертолетов Тор-М2. 

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Теги: news, новости, Украина, Россия, Беларусь, оружие, 7dniv, 7dnivinfo  
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