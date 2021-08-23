В Ужгороде копы вышли на патрулирование города на электросамокатах

В Ужгороде Национальная полиция получила два электросамоката, на них правоохранители будут патрулировать улицы.

Об этом сообщает varosh.

Полицейские будут в качестве эксперимента патрулировать пешеходную часть Ужгорода на электрических самокатах, которые им предоставил местный сервис аренды электросамокатов "vevi".

Полиции предоставили два электросамоката общей стоимостью 48 тысяч гривень, заботы по обслуживанию о них возьмет на себя сервис аренды. Специально ждя правоохранителей самокаты покрасили в желто-голубые цвета и написали на них "Патрульная полиций Закарпатья".

"Если патрульная полиция признает этот эксперимент удачным, то в следующем году мы еще передадим ей самокат, чтобы в теплое время года она могли патрулировать город на электросамокатах" , - заявляют в vevi.

Это первый служебные самокаты украинской полиции и на данный момент патрулировать улицы на электросамокатах будут только правоохранители Ужгорода.