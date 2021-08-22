 

Под Иркутском упал самолет. Внутри находились полтора десятка людей

События Вчера, 23:0947
Под Иркутском упал самолет. Внутри находились полтора десятка людей

В воскресенье, 12 сентября, в Иркутской области (Россия) совершил жесткую посадку пассажирский самолет L-410, на борту которого было полтора десятка человек.

Часть из них зажало в салоне. Самолет обнаружили в 4 км от взлетно-посадочной полосы

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Иформацию подтверждают и другие агентства.

"В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа", - сказано в сообщении.

Кроме того, собеседник агентства рассказала, что несколько человек успели выйти из салона, а сам самолет при посадке разрушился. В МЧС также подтвердили информацию о произошедшем и рассказали, что к месту инцидента направляются спасатели.

В то же время "Интерфакс" сообщает, что на борту находилось 16 человек, включая двоих членов экипажа. Как рассказал источник агентства в  администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области, самолет упал с низкой высоты, при этом четверо людей на борту выжили, один находится в критическом состоянии, а 11 людей зажаты в салоне.

Информация о жесткой посадке самолет поступила в 23:15 по местному времени (18:15 по Киеву - Ред.). В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы в качестве предварительной причины произошедшего назвали отказ техники.

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