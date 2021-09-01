Уведомлять украинцев, если на них кто-то захочет оформить кредит станет "Дия"

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о введении новой услуги в приложении "Дия".

Вслед за анонсированной на неделе возможностью подавать заявления в ЗАГС с его помощью вскоре пользователей будут уведомлять, какой банк проверяет их кредитную историю и для чего это нужно.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", цитируя слова Федорова в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" .

Когда услуга будет запущена, а на это, по словам министра, уйдет несколько недель, пользователи получат сообщение, если кто-то будет пытаться оформить на них кредит, а также их уведомят, какой банк проверяет их кредитную историю и с какой целью проверяется личная информация.

Также Михаил Федоров анонсировал презентацию новых цифровых услуг, связанных с социальными и коммунальными услугами. Презентация состоится на ближайшем "Дия"-саммите.