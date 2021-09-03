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События Сегодня, 09:3225
Видео с лидером "Аль-Каиды" появилось в годовщину 11 сентября

В день двадцатилетия терактов 11 сентября 2011 года, которые стали причиной смерти тысяч людей, в интернете появилось видео с обращением лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири. Хотя за пару месяцев до этого распространились слухи о его смерти.

Об этом сообщает Associated Press.

Группа разведки SITE, которая следит за веб-сайтами джихадистов, заявила, что видео было выпущено в субботу. В нем аз-Завахри сказал, что "Иерусалим никогда не иудаизируется", и высоко оценил атаки "Аль-Каиды", в том числе нападение на российские войска в Сирии в январе.

Кроме того, он вспомнил вывод американских военных из Афганистана после 20 лет войны. Он добавил, что его комментарии не обязательно указывают на недавнюю запись, поскольку соглашение о выходе с талибами было подписано в феврале прошлого года. Однако он не стал упоминать о захвате талибами Афганистана, что может означать то, что видео было записано заранее и распространено потом. 

В конце прошлого года появилась информация о возможной смерти Аймана аз-Завахири, но подтверждения этой информации не последовало. С тех пор видеозапись, распространенная накануне, стала первым его так называемым появлением в интернете.

В то же время, как сообщает бывший исполняющий обязанности главы американского разведывательного управления Майкла Морелла в интервью для Face the Nation, лидер "Аль-Каиды" сейчас находится в Афганистане.

"Мы предполагаем, что "Талибан" предоставляет убежище "Аль-Каиде". Это означает, что талибы сейчас укрывают Завахири", - сказал Морелл.

По его мнению, победа вывод американских войск из Афганистана и захват власти талибами вдохновили террористов во всем мире.

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Теги: news, новости, Украина, Алькаида, 7dniv, 7dnivinfo  
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