В сибирской тайге нашли "черный ящик" разбившегося самолета

Вечером 12 сентября в России произошла очередная авиационная катастрофа. Здесь, в сибирской тайге, в четырех километрах от села Казачинское (около 500 км до областного центра Иркутска - Ред.) рухнул пассажирский самолет L-410.

На борту лайнера находилось восемнадцать человек (два пилота и 16 пассажиров - Ред.). В итоге четыре человека погибли на месте катастрофы, и 12 получили ранения разной степени тяжести. Самолет рухнул в реку Киренга и спасатели в настоящее время работают на месте ЧП.

Важно то, что бойцы МЧС России смогли обнаружить уцелевший бортовой самописец, так называемый "черный ящик" лайнера. Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

В региональной прокуратуре заявили, что самолет потерпел крушение при попытке зайти на второй круг при посадке в аэропорту Казачинского.

При падении корпус самолета был смят буквально в лепешку, однако пожар на борту не вспыхнул.

Среди версий, которые в первую очередь отрабатывает следствие, рассматривают отказ двигателя и ошибку экипажа в условиях плохой видимости. В районе в момент крушения был сильный туман.