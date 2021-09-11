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События Сегодня, 11:34115
Президент Польши намеренно оскорбил Ангелу Меркель

Между Берлином и Варшавой (чьи отношения переживают сейчас не самые теплые времена - Ред.) пробежала еще одна "черная кошка". 

Польша довольно холодно встретила канцлера Ангелу Меркель в ходе ее последнего визита 11 сентября (канцлер покинет свой пост после грядущих выборов в Бундестаг - Ред.), а президент Анджей Дуда нанес неслыханное оскорбление ФРГ тем, что отказался от встречи с ее лидером.

Об этом пишет влиятельная немецкая газета Die Welt, как передает РИА "Новости".

Так, хотя встреча Меркель с Дудой планировалась заранее, однако уже после прибытия в Варшаву канцлеру пришлось срочно менять программу визита.

Президент Анджей Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель. Официальная версия такого демарша та, что президент Дуда должен был принять участие в памятных мероприятиях в Катовице.

По мнению немецких журналистов, таким образом польская сторона решила ответить Меркель за то, что та не пригласила Дуду на правительственные консультации в Берлин.

Также констатируется тот факт, что ни в одной из стран ЕС не относятся к Польше так холодно, как в Германии, и отказ Дуды от встречи с Меркель - это "оскорбление, которое много говорит о серьезном конфликте между двумя государствами".

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Теги: news, новости, Украина, Дуда, Меркель, 7dniv, 7dnivinfo  
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