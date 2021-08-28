Израиль нанес ракетный авиаудар по целям ХАМАС в секторе Газа

На Ближнем Востоке очередной виток военного противостояния между Израилем и палестинцами.

Ранним утром 13 сентября, ВВС Израиля нанесли массированный ракетно-бомбовой удар по целям в секторе Газа. Эта атака стала ответом на ракетный обстрел израильских городов и поселений, который силы ХАМАСа устроили, вчера, в воскресенье 12 сентября.

Об ответном авиаударе сообщает официальный Twitter ЦАХАЛ.

"После второй ракеты, выпущенной террористами из Газы, наши истребители нанесли удар по объектам, которые были использованы для обстрела Израиля. Мы не потерпим террористической деятельности из Газы.

...Третью ночь подряд террористы обстреливают ракетами Израиль, подвергая опасности жителей Газы и Израиля. В ответ мы нанесли удар по 4 объектам ХАМАС, которые использовались для военных учений и производства оружия.

... Два раза подряд этой ночью террористы выпускали ракеты по израильскому гражданскому населению. Система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила ракету, защитив наших мирных жителей", - заявили израильские военные.