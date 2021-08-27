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События Сегодня, 12:4862
Расследование загадочной смерти судьи Писанца взял под контроль офис генпрокурора

В уголовном производстве, которое было открыто после смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, осуществлять процессуальное руководство будет Киевская районная прокуратура. Таким образом, ход расследования под контроль взял Офис генерального прокурора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно предварительным данным, трагедия произошла 11 сентября. На данный момент продолжаются неотложные следственные действия, назначены экспертизы, идет установка всех обстоятельств произошедшего.

Досудебное расследование осуществляют следователи государственного бюро расследований. 

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