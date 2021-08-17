Новые пункты пропуска могут появится на границе Украины с Польшей и Словакией

На украино-польской границе и на границе Украины со Словакией планируют открыть несколько новых пунктов пропуска.

Новые КПП могут появится во Львовской и Волынской областях и, возможно, на Закарпатье.

Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица телеканалу "Дом".

По словам посла, межведомственная комиссия уже занимается разработкой планов по открытию новых пограничных пунктов пропуска. КПП на границе Украины с Польшей, и украинско-словацкой границе планируют открыть во Львовской области, в районе польского Перемышля, Волынской области и на Закарпатье. Речь идет о трех-четырех новых пунктах пропуска.

В то же время, открытие новых КПП осложняется тем, что рядом расположена заповедная зона. Например в Закарпатской области пограничная зона проходит по территории национального парка "Ужанский". Есть вероятность, что один из КПП будет пешеходным.

"Там еще труднее вести переговоры, так как этот пункт пропуска расположен в заповедной зоне. Поэтому необходимо еще разрешение "Национального парка", - сказал посол.