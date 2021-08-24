 

Два дела о посягательствах на жизнь Зеленского закрыла СБУ

События Сегодня, 15:5860
Два дела о посягательствах на жизнь Зеленского закрыла СБУ

СБУ закрыла два дела по факту посягательства на жизнь президента Владимира Зеленского из четырех, открытых по этой статье за все время его президентства - с 2019 год по сегодняшний день.

Об этом со ссылкой на данные СБУ пишут "Украинские новости". 

По информации спецслужбы, всего было открыто четыре дела о посягательстве на жизнь Зеленского (ст. 112 УК Украины) и два - об угрозах убийством президенту (ст. 346 УК Украины).  

Сейчас два дела по ст.112 УК Украины уже закрыты - из-за отсутствия состава преступления. Еще два производства по этой статье, а также одно по ст. 346  УК Украины находятся в фазе досудебного расследования.

Одно дело по факту угроз убийством Зеленскому передали в суд. Очевидно, речь о деле в отношении нардепа Софии Федыны и ее подруги экс-атошницы Маруси Зверобой, которое передали в суд в августе 2020 года. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo, СБУ  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Зеленского с Днем Независимости поздравил Си Цзиньпин
Зеленского с Днем Независимости поздравил Си Цзиньпин
24-авг-2021, 10:22
В знак протеста против действий Зе-власти ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИЗНЬ отказывается от участия во внеочередном заседании парламента 23 августа
В знак протеста против действий Зе-власти ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИЗНЬ отказывается от участия во внеочередном заседании парламента 23 августа
23-авг-2021, 11:00
В Крыму похвалили Зеленского за своевременную оплату коммуналки в квартире
В Крыму похвалили Зеленского за своевременную оплату коммуналки в квартире
23-авг-2021, 09:37
У сына Януковича заявили, что Генпрокуратура за 7 лет ни разу не обратилась в Россию с просьбой о его допросе
У сына Януковича заявили, что Генпрокуратура за 7 лет ни разу не обратилась в Россию с просьбой о его допросе
12-авг-2021, 16:53
Дату визита Зеленского к Байдену назвали в США
Дату визита Зеленского к Байдену назвали в США
21-июл-2021, 20:25

Последние новости

18:11
События
Разместить афганских беженцев в трех украинских тюрьмах предлагает Минюст
17:59
Политика
В Общественный совет при Минсоцполитики был избран предлагавший секс копам активист Дзундза
17:20
События
Об усилении проверок украинцев на наличие поддельных ковид-сертификатов объявили в МВД
15:58
События
Два дела о посягательствах на жизнь Зеленского закрыла СБУ
12:52
События
Новые пункты пропуска могут появится на границе Украины с Польшей и Словакией
12:48
События
Расследование загадочной смерти судьи Писанца взял под контроль офис генпрокурора
11:38
События
Израиль нанес ракетный авиаудар по целям ХАМАС в секторе Газа
11:34
События
Президент Польши намеренно оскорбил Ангелу Меркель
11:26
События
В сибирской тайге нашли "черный ящик" разбившегося самолета
11:08
Политика
Зеленский еще думает, стоит ли ему лететь на Генассамблею ООН
09:32
События
Видео с лидером "Аль-Каиды" появилось в годовщину 11 сентября
09:30
События
Кличко надеется, что Киев избежит локдауна
09:28
События
Уведомлять украинцев, если на них кто-то захочет оформить кредит станет "Дия"
09:19
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 сентября 2021
Вчера, 2021-09-12
23:09
События
Под Иркутском упал самолет. Внутри находились полтора десятка людей
20:35
События
В Ужгороде копы вышли на патрулирование города на электросамокатах
20:12
События
Около полутора тысяч паломников из украинской Умани в Израиль привезли коронавирус
16:48
События
Оружия на более чем миллиард долларов, чтобы защитить границу с Украиной Беларусь закупит у России
16:46
События
На основании украинского ордера на арест в Чехии задержали гражданина РФ за аннексию Крыма
16:44
События
Новые подробности загадочной гибели судьи Писанца под Киевом

Новости ТОП-7

Новые подробности загадочной гибели судьи Писанца под Киевом5228
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 сентября 20211852
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 сентября 20211814
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 сентября 2021688
Около полутора тысяч паломников из украинской Умани в Израиль привезли коронавирус504
Обсудить с главой МОК проведение Олимпиады в Украине хочет Зеленский337
Почему Зеленский стал пугать войной после начала учений России с Беларусью304

Досуг

Данил Цуприк - Основатель крупного рекламного агентства
Данил Цуприк - Основатель крупного рекламного агентства
Владелец рекламного агентства TSUPRIK, блогер-миллионник, монетизатор брендов, занимается развитием личных брендов и сопровождением крупных блогеров на просторах Интернета (отстроил более 1000 личных брендов), знает всё об эффективной маркетинговой стратегии.
Сегодня, 12:55103
Лего: идеальное развлечение - конструктор для каждого
Лего: идеальное развлечение - конструктор для каждого
Ни одна игрушка не покорила мир так сильно, как конструкторы Лего. Этим конструкторам уже несколько десятилетий. Они отлично развлекают детей — а также, следует посмотреть правде в глаза, многих родителей — по всему миру.
11-сен-2021, 23:54190
Как сделать вывеску на магазин?
Как сделать вывеску на магазин?
Консультанты и профессионалы своего дела в TPGroup помогут в оформлении, изготовлении и установке вывески подходящей именно для вашего бизнеса.
10-сен-2021, 15:10259
Бесплатные и платные антивирусы: обзор 2021 года
Бесплатные и платные антивирусы: обзор 2021 года
Уже много статей написано о сравнении плтных антивирусных программах 2021 года. Сегодня же пора поговорить о таком явлении как бесплатное антивирусное ПО.
9-сен-2021, 20:59280
Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики
Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики
Чаще все именно страх перед болью заставляет человека все время откладывать поход к стоматологу, хотя современная стоматология использует целый ряд разнообразных методик и технологий, позволяющих осуществлять лечение, операции и прочие манипуляции в ротовой полости без болевых ощущений и прочего
9-сен-2021, 14:09262
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Двадцать первый век считается эрой цифровых технологий. В современном мире активно развиваются социальные сети. Многие пользователи научились монетизировать свои хобби.
8-сен-2021, 14:08401

События

Разместить афганских беженцев в трех украинских тюрьмах предлагает Минюст
Разместить афганских беженцев в трех украинских тюрьмах предлагает Минюст
Беженцев из Афганистана, которых планируют разместить в Украине, могут поселить в тюрьмах.
Сегодня, 18:1123
Об усилении проверок украинцев на наличие поддельных ковид-сертификатов объявили в МВД
Об усилении проверок украинцев на наличие поддельных ковид-сертификатов объявили в МВД
В скором времени в Украине изменят правила карантина. Среди предлагаемых изменений к постановлению Кабинета министров о карантине - идеи позволить работать учреждениям, коллектив которых имеет ковид-сертификаты даже в том случае, если регион попадет в "красную" зону эпидемиологической
Сегодня, 17:2056
Два дела о посягательствах на жизнь Зеленского закрыла СБУ
Два дела о посягательствах на жизнь Зеленского закрыла СБУ
СБУ закрыла два дела по факту посягательства на жизнь президента Владимира Зеленского из четырех, открытых по этой статье за все время его президентства - с 2019 год по сегодняшний день.
Сегодня, 15:5861
Новые пункты пропуска могут появится на границе Украины с Польшей и Словакией
Новые пункты пропуска могут появится на границе Украины с Польшей и Словакией
На украино-польской границе и на границе Украины со Словакией планируют открыть несколько новых пунктов пропуска. Новые КПП могут появится во Львовской и Волынской областях и, возможно, на Закарпатье.
Сегодня, 12:5288
Расследование загадочной смерти судьи Писанца взял под контроль офис генпрокурора
Расследование загадочной смерти судьи Писанца взял под контроль офис генпрокурора
В уголовном производстве, которое было открыто после смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, осуществлять процессуальное руководство будет Киевская районная прокуратура.
Сегодня, 12:4894
Израиль нанес ракетный авиаудар по целям ХАМАС в секторе Газа
Израиль нанес ракетный авиаудар по целям ХАМАС в секторе Газа
На Ближнем Востоке очередной виток военного противостояния между Израилем и палестинцами.
Сегодня, 11:3893
7 Днів