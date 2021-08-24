Два дела о посягательствах на жизнь Зеленского закрыла СБУ

СБУ закрыла два дела по факту посягательства на жизнь президента Владимира Зеленского из четырех, открытых по этой статье за все время его президентства - с 2019 год по сегодняшний день.

Об этом со ссылкой на данные СБУ пишут "Украинские новости".

По информации спецслужбы, всего было открыто четыре дела о посягательстве на жизнь Зеленского (ст. 112 УК Украины) и два - об угрозах убийством президенту (ст. 346 УК Украины).

Сейчас два дела по ст.112 УК Украины уже закрыты - из-за отсутствия состава преступления. Еще два производства по этой статье, а также одно по ст. 346 УК Украины находятся в фазе досудебного расследования.

Одно дело по факту угроз убийством Зеленскому передали в суд. Очевидно, речь о деле в отношении нардепа Софии Федыны и ее подруги экс-атошницы Маруси Зверобой, которое передали в суд в августе 2020 года.