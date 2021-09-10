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События Сегодня, 17:2054
Об усилении проверок украинцев на наличие поддельных ковид-сертификатов объявили в МВД

В скором времени в Украине изменят правила карантина. Среди предлагаемых изменений к постановлению Кабинета министров о карантине - идеи позволить работать учреждениям, коллектив которых имеет ковид-сертификаты даже в том случае, если регион попадет в "красную" зону эпидемиологической опасности.

Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала в понедельник, 13 сентября.

Во время селекторного совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, обсуждались нововведения в правила карантина, которые примут уже в ближайшее время. 

Глава Минздрава Виктор Ляшко предложил, чтобы ограничения "желтой" и "красной" зоны карантина не действовали в тех объектах хозяйствования, в которых сотрудники и посетители имеют ковид-сертификаты, которые показывают, что владелец документа вакцинировался от коронавируса, недавно перенес заболевание или сделал ПЦР-тест и получил отрицательный результат в течение 72 часов.

"Чрезвычайно важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений. Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в желтую зону", - в свою очередь сказал Шмыгаль.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что правоохранители активизируют проверки возможной фальсификации сертификатов вакцинации от коронавируса. Соответствующее поручение глава МВД Денис Монастырский дал Нацполиции. Проходят необходимые следственные действия по предупреждению таких правонарушений.

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Теги: news, новости, Украина, МВД, сертификат, вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
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