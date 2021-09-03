 

Разместить афганских беженцев в трех украинских тюрьмах предлагает Минюст

События Сегодня, 18:1121
Разместить афганских беженцев в трех украинских тюрьмах предлагает Минюст

Беженцев из Афганистана, которых планируют разместить в Украине, могут поселить в тюрьмах. Сейчас Минюст рассматривает черниговскую, кременчугскую и черкасскую колонию для этих целей. 

Об этом со ссылкой на данные Министерства юстиции пишет APnews.

В ведомстве сообщили, что идею разместить афганских беженцев в колониях предложили в Министерстве внутренних дел. Правда, тогда речь шла о тюрьмах в Киевской области - Буче и Ирпене. Правда, оказалось, что некоторые помещения Ирпенского исправительного центра №132, о котором шла речь, сейчас выставлены на аукцион. А в Бучанской исправительной колонии №85 нет отопления и горячей воды. 

Поэтому в Минюсте предложили рассмотреть в качестве объектов для размещения другие украинские тюрьмы: Черниговскую исправительную колонию №44, Черкасскую колонию №62 и Кременчугскую колонию №69. При этом соответствующий запрос уже передан правительству. Кабмин рассмотрит его и примет решение. 

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Теги: news, новости, Украина, Минюст, 7dniv, 7dnivinfo, беженцы  
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