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"Паспорта возможностей" ввели в Литве

С понедельника, 13 сентября, в Литве ужесточили карантинные ограничения. Теперь попасть в торговый центр или спортивный зал смогут только обладатели "паспорта возможностей".

Получить такой документ могут те, кто вакцинировался от коронавируса, уже перенес заболевание или сделал тест на антиген.

Об этом сообщает LRT.

На входе в литовский торговый центр посетителям отныне нужно показывать "паспорт возможностей", он может быть в бумажном виде или в мобильном телефоне. У кого такого документа нет, зайти в ТРЦ не смогут. Аналогичные ограничения касаются и спортивных залов.

Заведения общепита смогут посещать тоже только обладатели таких "паспортов". Однако граждане, у которых их нет смогут отдыхать на летних площадках, но внутрь ресторанов им заходить не разрешат - даже для того, чтобы зайти в туалет или оплатить счет.

В кинотеатрах ограничения менее жесткие, и их разрешено посещать тем, у кого нет сертификата. Но многие заведения приняли решение принимать только тех, у кого он есть.

Для граждан без "паспорта возможностей" останутся доступные рынки и магазины, где продают в основном продукты питания, ветеринарные товары и корма для животных, фармацевтические препараты, цветочные магазины и магазины с ортопедическими и оптическими товарами. При этом у таких магазинов должен быть отдельный вход с улицы. 

Авто-заправочные станции, общественный транспорт, музеи и библиотеки также остаются доступными для тех, у кого нет сертификата.

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Теги: news, новости, Украина, Литва, паспорта, возможностей, 7dniv, 7dnivinfo  
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