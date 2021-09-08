Цены на газ в Европе подскочили уже до $755 за тысячу кубометров

В Европе в понедельник, тринадцатого сентября, стоимость газа поднялась с $730 до $755 за тысячу кубических метров. С начала торгов рост его стоимости составил 6%.

Об этом пишет "Интерфакс".

Цена октябрьского газового фьючерса на бирже ICE Futures тринадцатого сентября достигла 62 евро за кВт.ч, то есть тысяча кубических метров стоит $755.

Отмечается, что в последний месяц лета в среднем контракт "на день вперед" на TTF стоил $533, в начале первого месяца осени - $658 за тысячу кубических метров. А в начале года это было $344 за тысячу кубических метров.

На рост цен влияет ситуация с "Северным потоком-2". В понедельник немецкий регулятор подтвердил получение заявки на сертификацию газопровода. Рассматривать ее будут максимум четыре месяца. Россия в ожидании запуска газопровода сократила объемы поставки топлива в европейские страны.