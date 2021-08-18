 

Данные 53 млн жителей Украины утекли в сеть, - офис омбудсмена

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Данные 53 млн жителей Украины утекли в сеть, - офис омбудсмена

База данных содержит ФИО, а также номера телефонов и точные адреса проживания. Чиновники уже обратились в полицию.

Департамент в сфере защиты персональных данных Секретариата уполномоченного ВР по правам человека обнаружили на одном из веб-сайтов базу данных жителей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Секретариата.

Сообщается, что база содержит в себе следующую информацию:

  • Фамилию, имя, отчество
  • Дату рождения
  • Номер телефона
  • Населенный пункт
  • Улицу
  • Номер дома
  • Номер квартиры

В сообщении указывают, что на сайте может находиться почти 53 млн записей. Поэтому офис омбудсмена направили письмо в Нацполицию для открытия уголовного производства и принятия соответствующих мер реагирования.

"Сотрудниками департамента в сфере защиты персональных данных Секретариата уполномоченного ВР Украины по правам человека на постоянной основе совершается мониторинг соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина в сфере защиты персональных данных", — подчеркивается в публикации.

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