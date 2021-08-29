Американские ученые заявили, что третья доз вакцин от коронавируса не нужна всему населению

Дополнительные "бустерные" прививки от COVID-19, на которые в ВОЗ призвали соблюдать мораторий, не нужны для всего населения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, ученые американской Администрации по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступили против использования дополнительных доз для прививки от коронавирусной болезни.

"Итак, существующие доказательства, похоже, не показывают необходимости применения бустерной дозы для населения в целом", - заявили американские ученые.

По их словам, третьи дозы вакцины полезны для людей со слабой иммунной системой. При этом они не нужны для всего населения.