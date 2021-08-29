 

Американские ученые заявили, что третья доз вакцин от коронавируса не нужна всему населению

События Вчера, 23:5141
Американские ученые заявили, что третья доз вакцин от коронавируса не нужна всему населению

Дополнительные "бустерные" прививки от COVID-19, на которые в ВОЗ призвали соблюдать мораторий, не нужны для всего населения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, ученые американской Администрации по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступили против использования дополнительных доз для прививки от коронавирусной болезни.

"Итак, существующие доказательства, похоже, не показывают необходимости применения бустерной дозы для населения в целом", - заявили американские ученые.

По их словам, третьи дозы вакцины полезны для людей со слабой иммунной системой. При этом они не нужны для всего населения.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Почти 190 тысяч доз вакцины Pfizer Украина получила от США
Почти 190 тысяч доз вакцины Pfizer Украина получила от США
29-авг-2021, 20:57
Сроки ревакцинации украинцев от коронавируса назвали в Минздраве
Сроки ревакцинации украинцев от коронавируса назвали в Минздраве
16-авг-2021, 16:27
Половину населения в США полностью вакцинировали против COVID-19
Половину населения в США полностью вакцинировали против COVID-19
15-авг-2021, 12:37
Против принудительной вакцинации от коронавируса выступили в ВОЗ
Против принудительной вакцинации от коронавируса выступили в ВОЗ
13-авг-2021, 20:43
О 93 процентах эффективности вакцины через полгода после второй дозы прививки заявили производители Moderna
О 93 процентах эффективности вакцины через полгода после второй дозы прививки заявили производители Moderna
6-авг-2021, 10:23

Последние новости

Вчера, 2021-09-13
23:51
События
Американские ученые заявили, что третья доз вакцин от коронавируса не нужна всему населению
20:32
События
McDonald's намерен открыть заведения в Кропивницком, Черновцах и Ужгороде – директор по развитию McDonald's Ukraine
20:30
События
Данные 53 млн жителей Украины утекли в сеть, - офис омбудсмена
20:29
События
СБУ заявила что любые гастроли Моргенштерна в Украине запрещены
20:26
События
Бизнесмену под Тернополем спалили магазин и вымогали 7 миллионов в биткоинах
20:20
События
Ловить диверсантов на границе с Беларусью потренировались СБУшники
19:48
События
Цены на газ в Европе подскочили уже до $755 за тысячу кубометров
19:18
События
"Паспорта возможностей" ввели в Литве
18:11
События
Разместить афганских беженцев в трех украинских тюрьмах предлагает Минюст
17:59
Политика
В Общественный совет при Минсоцполитики был избран предлагавший секс копам активист Дзундза
17:20
События
Об усилении проверок украинцев на наличие поддельных ковид-сертификатов объявили в МВД
15:58
События
Два дела о посягательствах на жизнь Зеленского закрыла СБУ
12:52
События
Новые пункты пропуска могут появится на границе Украины с Польшей и Словакией
12:48
События
Расследование загадочной смерти судьи Писанца взял под контроль офис генпрокурора
11:38
События
Израиль нанес ракетный авиаудар по целям ХАМАС в секторе Газа
11:34
События
Президент Польши намеренно оскорбил Ангелу Меркель
11:26
События
В сибирской тайге нашли "черный ящик" разбившегося самолета
11:08
Политика
Зеленский еще думает, стоит ли ему лететь на Генассамблею ООН
09:32
События
Видео с лидером "Аль-Каиды" появилось в годовщину 11 сентября
09:30
События
Кличко надеется, что Киев избежит локдауна

Новости ТОП-7

Новые подробности загадочной гибели судьи Писанца под Киевом6025
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 сентября 20211926
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 сентября 20211834
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 сентября 2021925
Около полутора тысяч паломников из украинской Умани в Израиль привезли коронавирус597
Президент Польши намеренно оскорбил Ангелу Меркель415
Обсудить с главой МОК проведение Олимпиады в Украине хочет Зеленский358

Досуг

Данил Цуприк - Основатель крупного рекламного агентства
Данил Цуприк - Основатель крупного рекламного агентства
Владелец рекламного агентства TSUPRIK, блогер-миллионник, монетизатор брендов, занимается развитием личных брендов и сопровождением крупных блогеров на просторах Интернета (отстроил более 1000 личных брендов), знает всё об эффективной маркетинговой стратегии.
Вчера, 12:55117
Лего: идеальное развлечение - конструктор для каждого
Лего: идеальное развлечение - конструктор для каждого
Ни одна игрушка не покорила мир так сильно, как конструкторы Лего. Этим конструкторам уже несколько десятилетий. Они отлично развлекают детей — а также, следует посмотреть правде в глаза, многих родителей — по всему миру.
11-сен-2021, 23:54213
Как сделать вывеску на магазин?
Как сделать вывеску на магазин?
Консультанты и профессионалы своего дела в TPGroup помогут в оформлении, изготовлении и установке вывески подходящей именно для вашего бизнеса.
10-сен-2021, 15:10268
Бесплатные и платные антивирусы: обзор 2021 года
Бесплатные и платные антивирусы: обзор 2021 года
Уже много статей написано о сравнении плтных антивирусных программах 2021 года. Сегодня же пора поговорить о таком явлении как бесплатное антивирусное ПО.
9-сен-2021, 20:59287
Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики
Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики
Чаще все именно страх перед болью заставляет человека все время откладывать поход к стоматологу, хотя современная стоматология использует целый ряд разнообразных методик и технологий, позволяющих осуществлять лечение, операции и прочие манипуляции в ротовой полости без болевых ощущений и прочего
9-сен-2021, 14:09272
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Двадцать первый век считается эрой цифровых технологий. В современном мире активно развиваются социальные сети. Многие пользователи научились монетизировать свои хобби.
8-сен-2021, 14:08410

События

Американские ученые заявили, что третья доз вакцин от коронавируса не нужна всему населению
Американские ученые заявили, что третья доз вакцин от коронавируса не нужна всему населению
Дополнительные "бустерные" прививки от COVID-19, на которые в ВОЗ призвали соблюдать мораторий, не нужны для всего населения.
Вчера, 23:5144
McDonald's намерен открыть заведения в Кропивницком, Черновцах и Ужгороде – директор по развитию McDonald's Ukraine
McDonald's намерен открыть заведения в Кропивницком, Черновцах и Ужгороде – директор по развитию McDonald's Ukraine
McDonald's намерен в ближайшем будущем открыть заведения в Кропивницком, Черновцах и Ужгороде, сообщил директор по развитию McDonald's Ukraine Виталий Стефурак в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Вчера, 20:3282
Данные 53 млн жителей Украины утекли в сеть, - офис омбудсмена
Данные 53 млн жителей Украины утекли в сеть, - офис омбудсмена
База данных содержит ФИО, а также номера телефонов и точные адреса проживания. Чиновники уже обратились в полицию.
Вчера, 20:3078
СБУ заявила что любые гастроли Моргенштерна в Украине запрещены
СБУ заявила что любые гастроли Моргенштерна в Украине запрещены
Секретарь ведомства Артем Дехтяренко в ходе общения с журналистами рассказал, что в списке Минкульта фигурируют обе фамилии исполнителя — как Валеев, так и Моргенштерн.
Вчера, 20:2963
Бизнесмену под Тернополем спалили магазин и вымогали 7 миллионов в биткоинах
Бизнесмену под Тернополем спалили магазин и вымогали 7 миллионов в биткоинах
Полицейские Тернопольской области разоблачили группу лиц, которые вымогали у местного предпринимателя 7 миллионов гривен в биткоинах (эквивалент $250 тысяч) и подожгли его магазин.
Вчера, 20:2663
Ловить диверсантов на границе с Беларусью потренировались СБУшники
Ловить диверсантов на границе с Беларусью потренировались СБУшники
В Волынской области, на границе с Беларусью, состоялись антитеррористические учения Службы безопасности Украины. 
Вчера, 20:2065
7 Днів