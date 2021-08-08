 

Из-за пьяного дебошира в киевском метро останавливали поезда

События Сегодня, 10:5163
Из-за пьяного дебошира в киевском метро останавливали поезда

Вечером в понедельник, 13 сентября, на одной из веток в киевском метро на несколько минут приостанавливали движение поездов из-за пьяного дебошира, который прыгнул на рельсы. 

Об этом в Facebook рассказал очевидец происшествия Вахтанг Кипиани. 

По его информации, инцидент произошел вечером на станции метро "Контрактовая площадь". Сначала пьяный молодой человек около пяти минут вел себя неадекватно. По словам очевидца, полицейский на станции в это время следил за ним. Задержания, впрочем, не последовало. 

В итоге дебошир прыгнул на рельсы и пошел по тоннелю в сторону центра. Из-за этого движение поездов приостановили на 5-7 минут.

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Теги: news, новости, Украина, Метро, дебошир, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
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