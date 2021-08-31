На границе с Молдовой взяли на горячем двух украинцев и белоруса. Грузили контрабанду самолетами

Пограничники Молдовы и Украины задержали двух украинцев и гражданина Беларуси за контрабанду табачных изделий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Фейсбуке.

Задержание произошло в ночь на вторник, 14 сентября на окраине села Грозница Бричанского района, что расположено в Молдове. Пограничники там обнаружили самолет АН-2 украинского происхождения, автомобиль молдавской регистрации и группу лиц, которая обслуживала авиалайнер.

Среди задержанных, по данным пограничников, житель Киева и Черновцов, а также белорус. Правоохранители изъяли средства навигации, которые использовали злоумышленники.

Сейчас правоохранителями Украины и Молдовы продолжаются выяснения всех обстоятельств.

Также в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины добавили, что задержанным грозит тюремное заключение в соответствии с действующим законодательством Молдовы.