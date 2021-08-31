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События Сегодня, 10:5564
Соучредитель Apple Стив Возняк запускает частную космическую компанию

Соучредитель Apple Стив Возняк заявил о запуске частной космической компании Privateer Space, которая, по его словам, будет "не похожей на другие". 

Об этом Возняк сообщил в Twitter.

Анонс Возняк опубликовал на днях. Кроме обещания, что частная космическая компания, которую он создает, не будет похожей на свои аналоги, соучредитель Apple опубликовал короткий ролик о проекте. 

В тизере, размещенном в YouTube, сказано, что сооснователем стартапа стал экс-инженер Apple Алекс Филдинг. Возняк и Филдинг ранее уже сотрудничали в рамках других проектов. Так, к примеру, еще 19 лет назад они совместно учредили компанию Wheels of Zeus, которая занималась смарт-тегами GPS. А со временем Возняк стал членом совета директоров компании Ripcord Networks, робототехнического стартапа, который Филдинг создал после Wheel of Zeus.

Как видим, у Маска и Безоса, которые уверенно торят дорогу в космос, появился достойный конкурент.

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