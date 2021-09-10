Байден вспомнил о Трампе и перекрестился

Президент США Джо Байден, который ранее во время выступления в Белом доме забыл как называется Пентагон, перекрестился, когда вспомнил о своем предшественнике на главном посту государства Дональде Трампе.

Соответствующее видео опубликовало РИА "Новости" утром во вторник, 14 сентября.

На кадрах запечатлено выступление 78-летнего лидера Соединенных Штатов на митинге в штате Калифорния, на котором он призвал избирателей поддержать губернатора Гэвина Ньюсома. Президент США в процессе вспомнил и свое соперничество с Трампом на выборах прошлого года. После он перекрестился.