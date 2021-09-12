Почему Киев и Минск резко начали вооружаться

Во время учений "Запад 2021" в Беларуси стало известно, что Россия готовится начать масштабные военные поставки в эту страну. На общую сумму в миллиард долларов.

Причем часть этих вооружений Бацька планирует разместить на границе с Украиной - речь о зенитно-ракетных комплексах С-400.

Но и Украина еще раньше заявила, что закупает новые "Джавелины" и "Байрактары". Параллельно в Западной Европе и США идут разговоры о подготовке к войне на восточных границах Евросоюза.

"Страна" разбиралась, что вообще происходит.

С-400 и поставки на миллиард в Беларусь

12 сентября во время посещения российско-белорусских учений "Запад-2021" Александр Лукашенко рассказал детали о покупке вооружения у РФ на сумму более одного миллиарда долларов.

Часть средств уйдет на то, чтобы выставить зенитно-ракетные комплексы C-400 "Триумф" вдоль границы с Украиной. Это система большой и средней дальности. В 2017 году Турция и Россия заключили контракт на поставку четырех систем С-400 стоимостью около 2,5 миллиардов долларов.

Подробнее о покупке вооружения в целом и С-400 в частности Лукашенко рассказал журналистам.

"Два этапа этого вопроса. Мы ведем переговоры и планируем к поставке С-400. Мы уделили вопросам обороны и безопасности - на пресс-конференции в Кремле [по итогам согласования союзных программ 10 сентября] я об этом тоже говорил, - с Владимиром Владимировичем Путиным очень много внимания. Этот вопрос был вплетен во все вопросы. Но, наверное, три - три с половиной часа из восьми часов мы говорили именно об обороне и безопасности.

Он [Путин] мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. Я еще раз напомнил про С-400. Рассказал, где мы хотим поставить эти комплексы. Слава богу, сейчас у нас комплексами С-300 перекрыт весь периметр на западном направлении.

Но, вы знаете, у нас и южное направление добавилось (то есть украинское - Ред.). Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать, а что еще будет?

Мы должны готовиться: 1200 километров границы с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. Он [Путин] дал поручение министру обороны Сергею Шойгу, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы.

Что касается вооружений, я не буду называть суммы, хотя это не секрет - более миллиарда долларов. Я очень благодарен российскому руководству, военным и ВПК за то, которые согласовали целый комплекс вооружений, который до 2025 года будет здесь.

Это несколько десятков самолеты, часть которых уже здесь, вертолеты несколько десятков, [тактический зенитный ракетный комплекс] Тор-2 и так далее. Вы эти вооружения - возможно, не совсем все, - видели. Большие объемы. Это говорит о том, что и мы, и Россия очень серьезно воспринимаем западное направление, где мы находимся в соприкосновении с НАТОвскими войсками", – сказал Лукашенко.

"Джавелины" и "Байрактары" для Украины

После визита Владимира Зеленского в Штаты украинские власти ожидают новую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Они были разработаны в США в 1989 году. Противотанковый комплекс оснащен инфракрасной головкой самонаведения, может работать по принципу "выстрелил и забыл".

Первую партию из 37 этих комплексов плюс около 200 ракет Украина получил весной 2018 года при Дональде Трампе. Они обошлись в 47 миллионов долларов. Как заявлял позже тогдашний президент Петр Порошенко, после получения "Джавелинов" обстрелы украинских позиций в Донбассе прекратились. Хотя это было скорее всего фантазиями Порошенко: США запретили использовать комплексы на линии фронта. Да и обстрелы продолжаются регулярно до сих пор.

Контракт на поставку второй партии Киев заключила с США в декабре 2019 года и получила в июне 2020-го. Указывалось, что остальное вооружение Украина получит в 2021–2022 годах.

После визита Зеленского в США 1 сентября, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил со ссылкой на обещания американского руководства, что Украина рассчитывает в текущем году получить новую партию Javelin.

"Высшее политическое руководство Соединенных Штатов заверило президента Владимира Зеленского, что и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ и обороноспособность нашего государства. Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем "Джавелин", - сказал Кулеба 4 сентября.

Он не исключил также возможность договориться с США о поставке других видов оборонительного летального и не летального оборудования. "По понятным причинам детали я разглашать не могу", - добавил глава МИД Украины.

А вчера, 13 сентября, стало известно о закупке Украиной сразу 24 турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Сейчас в арсенале ВСУ есть два комплекса (12 летательных аппаратов) Bayraktar TB2. То есть, после приобретение новой партии их количество утроится.

Отметим, что Bayraktar - это наступательно вооружение, которое показало свою эффективность во время войны в Нагорном Карабахе. Ударные беспилотники активно использовались армией Азербайджана против армянских сил.

Французские опасения

То есть, как видим, идет накачка вооружениями Украины и с другой стороны - соседних стран, союзных России.

Но прикидки на потенциальный военный конфликт идут и в странах НАТО.

Так, один из ведущих американских аналитических центров RAND (выполняет заказы Минобороны США) на днях выпустил отчет, где оценил перспективы Франции устоять против российской армии. Американские эксперты делают вывод, что сильнейшая в военном отношении страна Евросоюза не устоит против России в случае длительного военного конфликта в Восточной Европе из-за нехватки людских резервов и запасов боеприпасов.

По крайней мере, не устоит без помощи США, делают оговорку авторы прогноза.

"Возможности Франции выдерживать высокотехнологичный конфликт с применением обычных вооружений ограничены. Французские военные могли бы выполнить все поставленные перед ними задачи сразу, но сложные операции быстро истощили бы как их человеческие, так и материальные ресурсы... У Франции нет возможности выдержать боевые действия во время затяжного конфликта против очень способного противника, такого как Россия. С точки зрения США это означает, что Франция может участвовать в крупномасштабной войне с применением обычных вооружений в Восточной Европе в течение ограниченного времени", - говорится в докладе.

Интересно, что примерно год назад о том же говорили сами французские генералы. Глава генерального штаба Тьерри Буркхард заявлял, что соседи Европы начинают милитаризироваться. Поэтому военные Франции начинают готовиться к возможным столкновениям с армиями других держав.

Самая большая опасность, по мнению Буркхарда - "неконтролируемая эскалация боевых действий". А главной слабостью французов он, как и позже RAND, назвал модель устройства их армии, которая не предусматривает запасов военной техники, боеприпасов и оружия.

К слову, и французы, и американцы пишут, что ситуация может сорваться в конфликт - и война необязательно станет следствием целенаправленного нападения. И это показательный вывод с точки зрения накачки региона вооружениями.

Второй не менее показательный вывод - это предсказание краха французской армии в случае длительного конфликта с Россией. И здесь рождается вопрос - а что же тогда будет с ВСУ, если самая мощная армия Евросоюза (к тому же с ядерным оружием) окажется поверженной?

Но главный вопрос в другом - а к чему вообще пошли все эти разговоры? Почему Украина и Беларусь активизируют закупки боевой техники? Что вообще происходит?

На пороховой бочке

Конечно, есть надежда, что ружье, висящее на стене, так и не выстрелит. Однако, если послушать прогнозы Зеленского, который на днях снова пугал войной с Россией, в это верится все меньше. А объемы военных приготовлений, напротив, убеждают в том, что стороны к чему-то готовятся.

Причем, процесс это не локальный, а общеевропейский, судя по кейсу Франции - одной из флагманских военных держав Европы.

Такими темпами Украина скоро окажется на пороховой бочке. И, какими бы ни были причины противостояния, при такой плотности военных приготовлений, оно может начаться от любой провокации (то есть, произойдет, как говорили выше французы, неконтролируемая эскалация боевых действий).

Украина в этой связи - главный кандидат на место, где такая эскалация произойдет. Кстати, вполне возможно это хорошо понимают в Германии, которая пролоббировала достройку "Северного потока-2", снимающего зависимость Европы от украинской газовой трубы. И позволяет получать газ напрямую из России, заранее страхуясь от возможных потрясений на нашей территории.

Роль главной мишени в потенциальной войне - крайне незавидная, а с учетом довольно скромной поддержки со стороны Запада - еще и самоубийственная. Однако власти Украины активизируют противостояние с РФ по разным фронтам и одновременно отметают тот же минский формат и политическое урегулирование в нем, способное закончить уже идущую войну на Донбассе, резко снизив накал противостояния в целом, выведя нашу страну с потенциального "поля боя".

Либо украинские власти уверены, что конфликта удастся избежать, и реально воевать никто не будет. Либо всерьез рассчитывают, что "заграница нам поможет", а война если и будет, то локальная - снова на Донбассе, поскольку Россия боится санкций.

Иначе сложно объяснить, зачем Украина, не имея никаких гарантий от НАТО или США, продолжает поддерживать конфликт с Россией, а теперь, судя по всему, и с Беларусью.

Пока стратегия Киева внешне выглядит так - пугать Россию неприемлемым ущербом и обещать ей "второй Афганистан", на что намекал вчера в интервью CNN Владимир Зеленский. Однако вряд ли здесь эта логика работает.

Для афганцев, что русские, что американцы были как пришельцы с других планет. Русские же для миллионов украинцев, несмотря на все потрясения последних 7 лет, это близкие родственники.

Согласно мартовскому опросу КМИС, на Юге Украины положительно относятся к России 49% населения, а на Востоке - 59%.

Таким образом перспективы военного конфликта с Россией и тем более - с Беларусью, для Украины открываются тяжелые. Но попыток это осознать и исправить в Киеве пока не просматривается.