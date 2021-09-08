Переименовать страну в Аотеароа захотели коренные жители Новой Зеландии

В Новой Зеландии политическая партия маори, коренных жителей страны, в официальной петиции призвала парламент изменить название страны на Аотеароа.

Предлагается также вернуть изначальные названия на языке маори городам и поселкам.

Об этом сообщает DW.

Аотеароа переводится как "земля длинных белых облаков" на языке маори Те Рео и часто используется как название тихоокеанского островного государства. В петиции предлагают поменять название страны, всех городов и населенных пунктов к 2026 году.

"Давно пора вернуть Те Рео Маори на свое законное место в качестве первого и официального языка этой страны. Мы - полинезийская страна, мы - Аотеароа", - сказал Равири Вайтити, соруководитель партии Маори.

На данный момент Маори является крупнейшим этническим меньшинством Новой Зеландии, которое составляет 16,5 процента населения. Маори стал официальным языком Новой Зеландии в 1987 году вместе с английским.

При этом название Аотеароа имеет спорную историю, отчасти из-за того, что считается, что первоначально оно использовалось для обозначения только Северного острова, а не страны в целом.

На протяжении многих лет правительственные чиновники и даже некоторые компании использовали Аотеароа как взаимозаменяемые с Новой Зеландией или вместе с ней, в том числе в паспортах граждан. Название Новая Зеландия происходит из колониальной эпохи, когда картографы из Нидерландов назвали ее в честь самой западной провинции Зеландии.