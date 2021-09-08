 

Переименовать страну в Аотеароа захотели коренные жители Новой Зеландии

События Сегодня, 15:5857
Переименовать страну в Аотеароа захотели коренные жители Новой Зеландии

В Новой Зеландии политическая партия маори, коренных жителей страны, в официальной петиции призвала парламент изменить название страны на Аотеароа.

Предлагается также вернуть изначальные названия на языке маори городам и поселкам.

Об этом сообщает DW.

Аотеароа переводится как "земля длинных белых облаков" на языке маори Те Рео и часто используется как название тихоокеанского островного государства.  В петиции предлагают поменять название страны, всех городов и населенных пунктов к 2026 году.

 "Давно пора вернуть Те Рео Маори на свое законное место в качестве первого и официального языка этой страны. Мы - полинезийская страна, мы - Аотеароа", - сказал Равири Вайтити, соруководитель партии Маори.

На данный момент Маори является крупнейшим этническим меньшинством Новой Зеландии, которое составляет 16,5 процента населения. Маори стал официальным языком Новой Зеландии в 1987 году вместе с английским.

При этом название  Аотеароа имеет спорную историю, отчасти из-за того, что считается, что первоначально оно использовалось для обозначения только Северного острова, а не страны в целом.

На протяжении многих лет правительственные чиновники и даже некоторые компании использовали Аотеароа как взаимозаменяемые с Новой Зеландией или вместе с ней, в том числе в паспортах граждан. Название Новая Зеландия происходит из колониальной эпохи, когда картографы из Нидерландов назвали ее в честь самой западной провинции Зеландии.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Новая_Зеландия, 7dniv, 7dnivinfo, Аотеароа  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1"
8-сен-2021, 09:31
Из продажи ножи и ножницы после теракта 3 сентября изъяли в сетях магазинов Новой Зеландии
Из продажи ножи и ножницы после теракта 3 сентября изъяли в сетях магазинов Новой Зеландии
5-сен-2021, 09:40
С ножом на людей в супермаркете набросился сторонник ИГИЛ в Новой Зеландии
С ножом на людей в супермаркете набросился сторонник ИГИЛ в Новой Зеландии
3-сен-2021, 11:59
Синоптик сообщила, когда в Украину придет жара до +37 градусов
Синоптик сообщила, когда в Украину придет жара до +37 градусов
11-авг-2021, 22:45
Тимановская продала медаль и призвала земляков уезжать из страны
Тимановская продала медаль и призвала земляков уезжать из страны
10-авг-2021, 11:51

Последние новости

16:58
Политика
Главные заявления с пресс-конференции Шмыгаля
16:50
События
Впервые в Украине вакцинировали пенсионеров выездной бригадой
16:19
События
Перепрофилировать Лукьяновское СИЗО в гостиницу предложил Малюська
15:58
События
Переименовать страну в Аотеароа захотели коренные жители Новой Зеландии
15:02
События
Курц отказался пускать в Австрию афганских беженцев. Он назвал их плохо образованными
11:18
События
В Москву с необъявленным визитом прибыл президент Сирии
11:16
Политика
Евросоюз хочет расширить свои ряды, но Украины это не касается
11:15
События
Почему Киев и Минск резко начали вооружаться
11:13
Политика
Письмо, в котором Монастырский просил 500 миллионов на содержание беженцев-афганцев засекретили в МВД
11:12
Политика
Плана трансформации Украины на $227 млрд, который Зеленский предложил США в Офисе президента нет
10:58
События
Байден вспомнил о Трампе и перекрестился
10:55
События
Соучредитель Apple Стив Возняк запускает частную космическую компанию
10:53
События
На границе с Молдовой взяли на горячем двух украинцев и белоруса. Грузили контрабанду самолетами
10:51
События
Из-за пьяного дебошира в киевском метро останавливали поезда
09:22
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 сентября 2021
Вчера, 2021-09-13
23:51
События
Американские ученые заявили, что третья доз вакцин от коронавируса не нужна всему населению
20:32
События
McDonald's намерен открыть заведения в Кропивницком, Черновцах и Ужгороде – директор по развитию McDonald's Ukraine
20:30
События
Данные 53 млн жителей Украины утекли в сеть, - офис омбудсмена
20:29
События
СБУ заявила что любые гастроли Моргенштерна в Украине запрещены
20:26
События
Бизнесмену под Тернополем спалили магазин и вымогали 7 миллионов в биткоинах

Новости ТОП-7

Новые подробности загадочной гибели судьи Писанца под Киевом6927
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 сентября 20212043
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 сентября 20211102
Около полутора тысяч паломников из украинской Умани в Израиль привезли коронавирус700
Президент Польши намеренно оскорбил Ангелу Меркель683
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 сентября 2021644
Обсудить с главой МОК проведение Олимпиады в Украине хочет Зеленский433

Досуг

Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Световые буквы для рекламных вывесок: виды и особенности
Вывески, изготавливаемые в формате наименований фирм и учреждений, являются наиболее востребованной разновидностью фасадной рекламы. Они применяются заведениями общепита и магазинами, развлекательными комплексами.
Сегодня, 18:0934
Логистика зерна — Способы транспортировки зерновых
Логистика зерна — Способы транспортировки зерновых
Виды перевозок зерна — Способы перевозки зерна — Какой вид транспортировки выбрать — Какие факторы влияют на стоимость перевозки зерновых.
Сегодня, 17:4340
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
Полнофункциональный промышленный сайт на базе шаблона Intec.Prom
Решающие аргументы в пользу построения промышленного сайта или интернет-магазина строительных материалов на базе шаблона Intec.Prom для «Битрикс». Какие плюсы есть у продукта, кому будет полезен.
Сегодня, 17:1852
Чечевица: чем полезна крупа
Чечевица: чем полезна крупа
Среди множества разнообразной крупы особое место занимает чечевица. С нее можно запросто приготовить вкуснейшие блюда, которые по достоинству оценят даже самые требовательные гурманы.
Сегодня, 14:5571
Средства SoSkin для восстановления кожи лица
Средства SoSkin для восстановления кожи лица
Кожа способна уставать. Она теряет упругость и эластичность, становится тусклой из-за активного негативного воздействия. Как результат появляются раздражения, покраснения, повреждения, а в запущенных случаях имеют место розацеа и купероз.
Сегодня, 09:4185
Данил Цуприк - Основатель крупного рекламного агентства
Данил Цуприк - Основатель крупного рекламного агентства
Владелец рекламного агентства TSUPRIK, блогер-миллионник, монетизатор брендов, занимается развитием личных брендов и сопровождением крупных блогеров на просторах Интернета (отстроил более 1000 личных брендов), знает всё об эффективной маркетинговой стратегии.
Вчера, 12:55157

События

Впервые в Украине вакцинировали пенсионеров выездной бригадой
Впервые в Украине вакцинировали пенсионеров выездной бригадой
В Полтавской области впервые в Украине стартовал проект выездной вакцинации пожилых людей.
Сегодня, 16:5051
Перепрофилировать Лукьяновское СИЗО в гостиницу предложил Малюська
Перепрофилировать Лукьяновское СИЗО в гостиницу предложил Малюська
Глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил, что Лукьяновское СИЗО в Киеве, которое он хотел перенести за черту столицы, могут перепрофилировать в гостиницу.
Сегодня, 16:1953
Переименовать страну в Аотеароа захотели коренные жители Новой Зеландии
Переименовать страну в Аотеароа захотели коренные жители Новой Зеландии
В Новой Зеландии политическая партия маори, коренных жителей страны, в официальной петиции призвала парламент изменить название страны на Аотеароа.
Сегодня, 15:5858
Курц отказался пускать в Австрию афганских беженцев. Он назвал их плохо образованными
Курц отказался пускать в Австрию афганских беженцев. Он назвал их плохо образованными
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не пустит в страну беженцев из Афганистана. 
Сегодня, 15:0268
В Москву с необъявленным визитом прибыл президент Сирии
В Москву с необъявленным визитом прибыл президент Сирии
Президент Сирии Башар Асад совершил необъявленный визит в Россию и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Сегодня, 11:18120
Почему Киев и Минск резко начали вооружаться
Почему Киев и Минск резко начали вооружаться
Во время учений "Запад 2021" в Беларуси стало известно, что Россия готовится начать масштабные военные поставки в эту страну. На общую сумму в миллиард долларов. 
Сегодня, 11:15118
7 Днів